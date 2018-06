von Lukas Schäfer und Walther Rosenberger

Auf viele Sparprodukte und Konten gibt es durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum noch Zinsen. Was die Sparer ärgert, ist allerdings auch für die Banken ein Problem. Durch die niedrigen Zinsen verdienen auch Sie deutlich weniger Geld als früher und suchen nach Auswegen aus der Zinsfalle. Nach einer aktuellen Untersuchung des Marktwächter-Teams der Verbraucherzentale Baden-Württemberg (VZBW) versuchen die Institute zusehends, Kunden mit langfristigen und gut versinzten Sparverträgen loszuwerden. Ein Ärgernis, gegen das Kunden aber nicht ganz machtlos sind. "Verträge sind einzuhalten", sagt Benjamin Wick, von der Verbraucherzentrale Baden Württemberg. Ansonsten müssten sich Banken vorwerfen lassen, das entgegengebrachte Vertrauen der Kunden zu missbrauchen.

Grundlage der Untersuchung der Verbraucherzentrale ist ein Frühwarnnetzwerk der Experten. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in die die 16 Verbraucherzentralen Deutschlands aus ihrer Sicht besonders auffällige Beschwerden an die Spezialisten in Baden-Württemberg melden. Von Oktober 2015 bis Ende 2017 gingen demnach über 900 Beschwerden im Zusammenhang mit langfristigen Spar- oder Bausparverträgen ein. Ein Beispiel: Mit einem neuen Angebot – etwa für hochverzinste Sparverträge – wollen die Banken Kunden zur Kündigung ihrer langfristigen Anlageverträge bewegen. Dabei ist nach Meinung der Verbraucherschützer aber oft Vorsicht geboten. "Das Alternativangebot ist für Kunden weniger attraktiv", erklärt Beate Weiser, Referentin Marktwächter Finanzen bei der VZBW. Weigern sich die Verbraucher, drohen Banken mit Kündigung der Konten. "Verbraucher sollen mit verhältnismäßig hohen Sparzinsen geködert werden. Allerdings sind in den bestehenden Verträgen die jährlichen Spar-Prämien deutlich höher", sagt Weiser und empfihlt daher, alte Verträge nicht vorschnell zu kündigen. Für bestehende Langzeitverträge böte der Markt derzeit keine vergleichbar guten Kontomodelle an.

Ein Ärgernis für viele Sparer sind auch die drohenden Negativzinsen auf Sparverträge. Erste Unternehmen haben bereits Strafzahlungen auf Festgeldkonten für Großkunden erhoben. Aktuell wird getestet, ob auch Kleinanleger Negativzinsen akzeptieren. Auch hier ist also Vorsicht geboten.

Der Trick mit den neuen Sparverträgen Spareinlagen älteren Datums haben meist Laufzeiten von 15 bis 20 Jahren. Häufig wurden die Konten eröffnet, als es noch drei bis vier Prozent garantierte Zinsen auf langfristige Sparverträge gab. Durch die Nullzinspolitik der EZB machen die Finanzunternehmen damit nun Verluste. Um die Verträge loszuwerden, machen Bankhäuser daher Lockangebote, die Kunden zur Auflösung bestehender Konten bewegen sollen. Vereinzelt werden nach Expertenangaben Einmalzahlungen von bis zu 700 Euro angeboten. Unterm Strich rechnet sich das für die Kunden aber nicht. Die negativen Folgen des Niedrigzinsumfeldes werden auf den Kunden abgewälzt. Verbraucherschützer warnen daher, Langzeitverträge nicht vorschnell aufzulösen. Das Vorgehen der Banken, sich auf spezielle Kündigungsrechte des Darlehennehmers zu berufen, ist nach Expertenangeben "oft nicht rechtens."

Nützliche Lücke bei Bausparverträgen Der Bundesgerichtshof (BGH) erlaubte Bausparkassen 2017 grundsätzlich, hochverzinste Verträge zu kündigen. Die Bankhäuser berufen sich in ihren Kündigungen auf einen Paragrafen, der Verbraucher eigentlich schützen soll. Nach zehn Jahren Laufzeit hat ein Kunde das Recht, seinen Kreditvertrag zu kündigen. Dieses Recht nehmen die Institute nun auch für sich in Anspruch. Nach Auffassung der Bundesrichter ist das aber nur in bestimmten Fällen möglich. Generell erkennen die Richter aber auch die Interessen der Bausparkassen an. Zusätzlich urteilte das Gericht nämlich, dass Bausparverträge ausschließlich dazu bestimmt sind, Kunden eine günstigere Baufinanzierung zu sichern. Wenn der Kunde erkennbar eine solche Finanzierung nicht wünsche, sondern den Bausparvertrag als verkappte Geldanlage nutze, könne man die bestehenden Verträge auch kündigen.

Kostenlose Kreditkarten Knapp 34 Millionen Kreditkarten befinden sich in den Geldbeuteln der Deutschen. Viele Bankhäuser werben mit den kostenlosen Karten. Doch kostenlos bedeutet noch lange nicht umsonst. Die Werbung mit kostenlosen Kreditkarten bedeutet laut Stiftung Warentest nur den Verzicht auf eine eigene Jahresgebühr. Beim Einsatz entstehen dann beispielsweise Transaktionskosten im Ausland oder Gebühren beim Geldabheben. Eine für alle Bedürfnisse und Kundentypen geeignete und günstige Karte gäbe es nicht. Im Mai 2016 wurden die Kreditkartengebühren gedeckelt. Dadurch sollte der Kunde eigentlich entlastet werden. Doch als Reaktion haben mehrere Geldinstitute ihre Jahresgebühr oder die Kosten beim Geldabheben erhöht. Verbraucherschützer raten Kunden, zunächst genau zu prüfen, wofür die Karte vorrangig benötigt wird. Wer Kreditkarten als kostenlos bewirbt, mein damit nicht unbedingt, kann trotzdem Geld für zusätzliche Dienste verlangen. | Bild: Jörg Carstensen (dpa)

Gebühren beim Geldabheben Diverse Kreditinstitute verlangen mittlerweile für das Geldabheben am Automaten eine Gebühr. Pro Monat sind oft zwei bis fünf kostenlose Abhebungen vorgesehen. Danach wird ein Betrag von bis zu einem Euro für jede weitere Auszahlung erhoben. Vereinzelt wird sogar für die Nutzung des Geldautomaten in Rechnung gestellt. Auch am Schalter nehmen Banken Gebühren beim Geldabheben. Der Geldautomat verliert an Bedeutung, da der Onlinehandel zunimmt und inzwischen sogar Supermärkte Geldauszahlungen anbieten. Pro Tag heben Kunden rund eine Milliarde Euro in Deutschland am Automaten ab. Der Betrieb der 60 000 Geräte kostet pro Automat bis zu 25 000 Euro im Jahr. Deswegen bauen Finanzinstitute ihre Automaten ab oder schließen Filialen. Das sorgt im ländlichen Raum zu Service- und Versorgungsengpässen, oft für ältere Kunden. Auch das Geldabheben am Automaten kann schon Gebühren kosten. | Bild: Tobias Kleinschmidt (dpa)

Komplizierter Kontowechsel Das kostenlose Girokonto wird immer seltener. Laut Experten darf ein entsprechendes Konto nicht teurer als 60 Euro im Jahr sein. Andernfalls sollten Kunden das Konto wechseln. Seit 2016 haben Bankkunden gesetzlichen Anspruch auf Hilfe beim Kontowechsel. Doch der Service funktioniert nicht immer reibungslos. Das verdeutlicht eine Stichprobe von "Finanztest". Auslöser sei das vom Gesetzgeber entwickelte Formular für den Wechsel, welches völlig unverständlich sei. Auf mindestens drei Seiten gibt es in mehreren Abschnitten mehr als 50 Möglichkeiten. Das schreckt Kunden vor einem möglichen Kontowechsel ab. Oft bleiben Kunden ihrer Hausbank jedoch freiwillig treu. Ein Bankwechsel kommt für sie daher nur in Betracht, wenn sie mit den erhobenen Gebühren absolut unzufrieden sind. Zusätzlich schreckt Kunden auch die Arbeit eines Kontowechsels ab.

Legale Kündigung des Girokontos Grundsätzlich können Kreditinstitute ein Girokonto kündigen, wenn eine Kündigungsmöglichkeit vertraglich vereinbart wurde. Bei einer ordentlichen Kündigung muss die Bank die Interessen des Kunden dabei nicht berücksichtigen. Es gibt aber Einschränkungen. Sparkassen sind als Anstalten des öffentlichen Rechts an das Gleichgesinnungsgesetz gebunden. Sie dürfen einem Kunden nicht willkürlich kündigen. Kündigt die Bank ein Girokonto, muss sie dem Kunden eine angemessene Frist von mindestens zwei Monaten einräumen. Das Zahlungskontengesetz ermöglicht jedem Bürger die Teilnahme am öffentlichen Leben und das Recht auf ein Basiskonto.

