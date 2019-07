Die Schweiz ist mit gut acht Millionen Einwohnern ein kleines Land. Doch in der europäischen Börsenliga nehmen die Eidgenossen einen Spitzenplatz ein. Denn die Alpenrepublik hat Börsenschwergewichte wie Nestlé, Roche oder Novartis, die allesamt auf eine Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Euro kommen, hervorgebracht. Zum Vergleich: Selbst Deutschlands wertvollstes Unternehmen, der Software-Konzern SAP, hinkt mit einem Börsenwert von 150 Milliarden Euro dem Schweizer Trio hinterher. Auch die Dividendenzahlungen der Schweizer Großkonzerne können sich sehen lassen. So überrascht es nicht, dass die Aktie des Lebensmittelriesen Nestlé zu den beliebtesten Auslandspapieren der Deutsche zählt. Doch seit dieser Woche kommen europäische Anleger nur noch über Umwege an Schweizer Papiere. Denn die Aktien aus der Alpenrepublik werden vorerst nur noch in Zürich, aber nicht mehr an den europäischen Börsen in Frankfurt, London oder Paris gehandelt.

Warum kann ich keine Schweizer

Aktien mehr in Deutschland kaufen? Die Schweiz hat durch eine Verordnung den Handel mit Schweizer Aktien in der EU unterbunden. Damit reagiert das Land wiederum darauf, dass die EU die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung nicht verlängert hat. Damit können EU-Händler nur noch eingeschränkt an der Börse in Zürich handeln. Mit diesem Schritt will die EU Druck auf die Schweiz ausüben, das Partnerschaftsabkommen zu unterzeichnen – auch wenn die Börse eigentlich gar nichts mit dem politischen Abkommen zu tun hat. Das ausgehandelte, aber von der Schweiz bislang nicht unterzeichnete Rahmenabkommen soll den gegenseitigen Marktzugang einheitlicher machen. Für die EU geht es vor allem darum, dass die Schweiz in bestimmten Bereichen EU-Regeländerungen übernimmt und sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs hält, soweit sich die Urteile auf Bereiche beziehen, die Teil von Abkommen sind. Was bedeutet das für deutsche Privatanleger? Anleger aus Deutschland können in ihrem Heimatland keine Schweizer Aktien mehr kaufen. Aus diesem Grund sind auch im SÜDKURIER-Börsenteil keine Kurswerte bei Schweizer Aktien wie ABB, Credit Suisse, Geberit, Georg Fischer, Lonza, Nestlé, Novartis, Roche, Sulzer und UBS aufgeführt. Das bedeute allerdings nicht, dass Anleger gar nicht mehr mit Schweizer Papieren handeln können. Sie können Aktien dieser Unternehmen in Zürich oder über Broker kaufen und verkaufen – allerdings möglicherweise zu höheren Gebühren als zuvor. Was sagen Aktionärsvertreter dazu? Daniel Bauer, Vorstandsvorsitzender der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), sieht das Börsen-Scharmützel zwischen der Schweiz und der EU kritisch. „Generell ist es bedauernswert, dass die Politik zur Lösung anders gelagerter Themen die Anerkennung der Schweizer Börsenregulierung als äquivalent, missbraucht“, sagt Bauer. Er empfiehlt Anlegern, sich bei ihrer Depotbank zu erkundigen, welche Kosten mit einem Handel in der Schweiz verbunden sind und dies bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Was passiert, wenn ich bereits Schweizer Aktien besitze? Wer Papiere von Nestlé, Roche oder Novartis in seinem Aktienportfolio hat, kann diese ohne Einschränkung weiter halten und Jahr für Jahr Dividenden kassieren. Auch wer europäische Fonds, Indexfonds oder Branchenfonds besitzt, in denen Schweizer Aktien enthalten sind, hat keine Nachteile, wie Christiane Hölz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz bestätigt. Wann ist mit einer Lösung des Streits zu rechnen? In Brüssel wird mittlerweile davon ausgegangen, dass mögliche Schlichtungsgespräche nicht vor den Schweizer Parlamentswahlen am 20. Oktober abgeschlossen werden können.