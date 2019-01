von Gerd Lach

In den badischen Arbeitsmarkt kommt Bewegung. „Es gibt wieder mehr Bewerbungen und die Qualität ist höher“, sagte Thomas Burger, Präsident des Wirtschaftsverbandes Industrieller Unternehmen Baden (wvib) in Freiburg. Was viele Unternehmen freuen mag, ist gleichzeitig ein erstes Anzeichen der Konjunktur-Abkühlung. Denn Grund der leichten Entspannung bei der Fachkräfte-Suche sei „die eine oder andere reduzierte Schicht“ und erste Kurzarbeit in einigen Betrieben, erläuterte Burger weiter: „Hinter einigen Fassaden sieht es nicht mehr ganz so rosig aus.“ Firmennamen nannte er nicht.

Weiterhin gut aufgestellt

Hat sich also bereits Sand im Konjunkturgetriebe festgesetzt? „Von der gravierenden Situation des Jahres 2009 sind wir weit entfernt“, erklärte wvib-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer. Ohnehin attestierte er den 1032 mittelständischen Mitgliedsfirmen eine robuste Verfassung. Ihre Schwerpunkte seien Mobilität, Automatisierung, Sensorik und Maschinenbau. Münzer stützte sich dabei auf die jüngste wvib-Umfrage. Daraus ginge hervor, dass „die extrem überhitzte Wirtschaft zwar etwas abkühlt, das ist aber an sich nichts Schlechtes“. Die Schwarzwald AG, wie sich der Verband und seine Mitgliedsunternehmen auch nennen, sei weiterhin gut aufgestellt. „Ein paar Wolken am Horizont müssen noch keinen Wolkenbruch bedeuten“, sagte der Münzer und sprach von einer Normalisierung.

Personalaufbau hält an

Ähnlich sieht es wvib-Beirat Ralf Schick. Trotz leichter Abkühlung halte der Personalaufbau an. Beschäftigte müssten derzeit aus Spanien und Frankreich rekrutiert werden, um den Bedarf der Unternehmen zu decken. Auch in Osteuropa seien Personaler auf der Suche. 65 Prozent der Unternehmen hätten der Verbandsumfrage zufolge im vergangenen Jahr ihre Belegschaft vergrößert, 14 Prozent hielten sie konstant. Geschuldet gewesen sei dies der guten Auftragslage. Immerhin gaben 65 Prozent eine Steigerung im Jahr 2018 an. Knapp drei Viertel der Unternehmen hätten beim Umsatz zugelegt.

Investitionsfreude etwas gedämpft

Allerdings werde sich die Investitionsfreude von 2018 – 7 Prozent gemessen am Umsatz – eintrüben. Für die nächsten sechs Monate wollen 20 Prozent der Befragten die Quote bei Anschaffungen zurückschrauben, nur noch 30 Prozent planten Steigerungen. Entsprechend reduziert seien die Erwartungen an die Ertragslage. Gerade mal 18 Prozent der Unternehmen rechneten mit Steigerungen in 2019. Doch wvib-Hauptgeschäftsführer Münzer beschwichtigt: „Nach zehn Jahren positiver Entwicklung müssen wir bei einem leichten Rückgang noch nicht in Panik verfallen.“

Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage des Verbandes präsentierte der wvib-Vorstand gestern auf der vom ihm veranstalteten Industriemesse „ie“ in Freiburg, die noch bis 1. Februar dauert. Rund 350 Aussteller präsentieren ihre Dienstleistungen und neuesten Produkte unter dem Thema „Digital und auf der Höh‘“.