Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist erstmals auf unter 5 Prozent gesunken. In Baden-Württemberg liegt sie sogar nur noch bei 3 Prozent. Diese erfreulichen Nachrichten sind neben der anhaltend guten Konjunktur vor allem den viel kritisierten Arbeitsmarktreformen des damaligen SPD-Kanzlers Gerhard Schröder zu verdanken.

Trotzdem ist auf dem Arbeitsmarkt nicht alles in Butter, denn es gibt nach wie vor große regionale Unterschiede. Während die Firmen in Süddeutschland händeringend nach Fachkräften suchen, liegt die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern bei über 7 Prozent.

Zum Zweiten macht die aktuelle Regierung derzeit den Fehler, sich auf ihren ererbten Erfolgen der Agenda 2010 auszuruhen. Impulse für die Digitalisierung und mehr qualifizierte Einwanderung, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, bleiben weitestgehend aus. Auch das erklärt die Sehnsucht der Unternehmen nach einem Wirtschaftsfachmann wie Friedrich Merz.

