Maria Krautzberger, Präsidentin des Umweltbundesamtes, schlägt Alarm: „Wir produzieren viel zu viel Verpackungsmüll – ein trauriger Spitzenplatz in Europa.“ Denn mit einem Aufkommen von rechnerisch 220,5 Kilogramm Verpackungsmüll pro Bundesbürger liege Deutschland weit über dem europäischen Mittel von 167,3 Kilogramm. Hinter Deutschland folgen Luxemburg mit 211,9 Kilo pro Kopf, Irland (209,1) und Italien (202,8). Dagegen produziert das Schlusslicht Bulgarien mit 54,7 Kilogramm pro Bürger nur etwas mehr als ein Viertel des deutschen Verpackungsmülls.

Deutlicher Zuwachs seit 2000

Nach einer aktuellen Studie des Umweltbundesamtes fielen im Jahr 2016 etwa 18,16 Millionen Tonnen Abfall aus Verpackungen an. Das war zwar nur ein Anstieg von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber immerhin 19 Prozent mehr als im Jahr 2000. Noch deutlicher ist der Zuwachs bei den Verpackungen aus Kunststoff: Ihr Verbrauch stieg seit 2000 um 74 Prozent auf knapp 3,1 Millionen Tonnen.

70 Prozent werden recycelt

Wie aus dem 165seitigen Bericht der dem Umweltministerium unterstehenden Behörde hervorgeht, wurden rund 70 Prozent des Mülls dem Recycling zugeführt, der Rest wurde „großteils energetisch verwertet“, also verbrannt. Am höchsten ist die Recyclingquote bei Stahl (92,1 Prozent), gefolgt von Papier und Karton (88,7 Prozent), Aluminium (87,9 Prozent) sowie Glas (85,5 Prozent). Bei Kunststoffen wurden hingegen nur 49,7 Prozent wiederverwertet, bei Holz waren es sogar nur 26 Prozent. Nach Angaben des UBA ist das Problem bei Kunststoffverpackungen, dass sie oft aus unterschiedlichen Materialien bestehen, was eine Sortierung und sortenreine Wiedergewinnung erschwere.

Kleinere Portion statt Großpackung

Die privaten Endverbraucher werfen 47 Prozent des anfallenden Verpackungsmülls in die Tonne – rund 8,52 Millionen Tonnen oder 103,5 Kilogramm pro Kopf. Das Umweltbundesamt listet für den nach wie vor hohen Verpackungsverbrauch verschiedene Ursachen auf. Ein Beispiel seien zusätzliche Funktionen der Verpackung wie Dosierhilfen oder aufwändige Verschlüsse. „Diese benötigen mehr Material und machen das Recycling schwieriger.“ Zudem habe sich das Verhalten der Verbraucher verändert: Es setze sich der Trend fort hin zu kleineren Portionen anstatt Großpackungen, zu Versandhandel anstatt Vor-Ort-Kauf sowie zu Außer-Haus-Verzehr, heißt es in der Studie weiter.

Etwa 10,9 Prozent der Abfälle wurden 2016 ins Ausland exportiert, bei den Kunststoffabfällen waren es 10,6 Prozent. Doch seit Anfang des Jahres weigert sich China, bislang Hauptabnehmer des Plastikmülls, diesen noch anzunehmen.

