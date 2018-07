Sommerzeit ist Urlaubszeit, Sommerzeit ist Reisezeit. Die Deutschen sind weltmeisterliche Urlauber und verreisen gern. Im Jahr 2017 wurden nach Daten der OECD von den 82 Millionen Deutschen umgerechnet 84 Milliarden Dollar für Reisen ausgegeben, die länger als fünf Tage dauerten. Die immerhin 65 Millionen Franzosen gaben hingegen nur 41 Milliarden Dollar für solche Urlaube aus. China und die USA geben in absoluten Zahlen mehr für Reisen aus – haben aber auch bei weitem mehr Einwohner als Deutschland. Kurzum: Deutschland ist weltmeisterlich beim Reisen und Urlauben. Der Tourismus ist daher in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, von dem andere Länder profitieren, aber auch strukturschwache Regionen Deutschlands wie Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder – die Königin aller Städtereisen – Berlin.

77 Prozent mindestens einmal im Jahr im Urlaub

Der Deutsche Tourismusverband rechnet aus, dass die sogenannte Urlaubsreisenintensität bei 77 Prozent liegt. Das heißt, 77 Prozent aller Deutschen über 14 Jahren gingen 2017 mindestens einmal im Jahr länger als fünf Tage in den Urlaub – immerhin 23 Prozent konnten oder wollten sich das nicht leisten. Zudem zeigt der Verband auch, dass diejenigen Deutschen, die auf Reisen gehen, immer mehr Geld dafür ausgeben, teilweise bedingt durch die steigende Attraktivität der Fernreisen. Dieser seit 2010 ungebrochene Wachstumstrend wird aller Voraussicht nach auch 2018 andauern.

Sinnbild der Freiheit

Jetzt könnte die Ungleichheit bei den Reisen moniert werden, die wie die zunehmende materielle Ungleichheit in Deutschland zunimmt. Oder man könnte die ökologischen Konsequenzen dieser intensiven Reisetätigkeiten kritisieren und höhere Steuern auf die ökologisch bedenklichen Flüge fordern. Aber Urlaubsreisen werden von den Deutschen als Sinnbild ihrer Freiheit angesehen. Bereits 2006 forderte der damalige Finanzminister Peer Steinbrück, die Deutschen mögen im Zweifelsfalle auf einen Urlaub verzichten und lieber für ihr Alter vorsorgen. Dieser paternalistische Rat ist ihm politisch nicht gut bekommen, die Menschen wollten dann lieber auf Steinbrücks Politik verzichten als auf ihren Urlaub.

Ohne Zweifel ist Urlaub sehr wichtig. Er dient der Erholung. Die Menschen sparen auf dieses Ziel. Sie brechen aus dem Alltag aus und überschreiten so die Grenzen des gewohnten Lebens. Sie kommen mit anderen Kulturen in Kontakt und lernen sich hoffentlich auch selber besser kennen.

Ein Armutszeugnis

Aber es ist schon ein Armutszeugnis: Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, in dem – wenngleich ungleich verteilt – sehr viel Geld für Urlaubsreisen konsumiert wird. Deutschland ist aber auch ein Land, in dem die Öffentlichkeit immer dann kollektiv aufschreit, wenn es um solidarische Umverteilung geht, als ginge es um unser letztes Hemd. Es sollen ja nicht Urlaubsreisen verboten werden. Wir sollten jetzt unseren Urlaub genießen. Aber vielleicht sollten wir in der Sommerfrische auch mal demütig über unseren ungleich verteilten Wohlstand nachdenken, bevor wir das nächste Mal solidarische Umverteilungen in Bausch und Bogen und in gereiztem Ton öffentlich verdammen.

