Frau Berment, wie sind Sie auf die Idee gekommen, die App Too good to go zu entwickeln?

Die Gründer waren in einem asiatischen Restaurant essen und haben am Ende des Abends erschreckt festgestellt, wie viele Lebensmittel nach Feierabend entsorgt werden. Da das in fast allen Restaurants und Supermärkten so läuft, haben sie sich zum Ziel gesetzt, eine App gegen diese Lebensmittelverschwendung zu entwickeln.

Wie weit verbreitet ist Ihre App heute?

Ich glaube, es war die richtige App zur richtigen Zeit. Wir sind mittlerweile in neun Ländern aktiv. In Deutschland haben wir über eine Million Kunden, davon 39 000 in Baden-Württemberg.

Beteiligen sich die Restaurants aus Idealismus oder nutzt es Ihnen wirklich, wenn sie mit einem Verkauf drei oder vier Euro einnehmen?

Ich glaube es ist beides. Es ist zum einen ein unangenehmes Gefühl, Ware, an der man gearbeitet hat, entsorgen zu müssen. Zum anderen bekommen die Restaurants immerhin einen kleinen Umsatz, auch wenn dieser nur wenig zum Gesamtumsatz beiträgt.

Wie wollen Sie die App verbessern?

Wir wollen noch mehr Filter einführen. Wir haben gerade einen Filter für vegetarisches Essen installiert und planen einen Filter für Allergiker.