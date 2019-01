Wer in den vergangenen Wochen mit Wirtschaftsvertretern sprach, wurde ziemlich häufig Zeuge einer außergewöhnlichen Gemütslage. Angesichts der aktuellen Entwicklung in den Unternehmen schwankte ihre Stimmung meist irgendwo zwischen ungläubiger Erleichterung und bangem Abwarten. Frei nach dem Motto: Wir wissen, dass Deutschland unter Beschuss steht, aber wir sehen und hören die Einschläge nicht.

Diesen sonderbaren Gefühlsmix haben auch die aktuellen Konjunkturzahlen des Statistischen Bundesamts nicht erschüttern können. Zwar hat sich die deutsche Wirtschaft in den vergangenen Monaten schlechter entwickelt als zuvor. Die Bremsspur ist allerdings weit weniger stark ausgeprägt, als so mancher Unkenrufer dies prophezeit hatte. Mit einem Plus von 1,5 Prozent hat die Wirtschaft 2018 sogar immer noch ordentlich zugelegt. Und auch in diesem Jahr wird der Aufschwung nach aktuellem Stand andauern. Aber die Zuversicht, dass es ewig so weitergehen wird, schwindet mit jeder Minute.

Zehn Jahre Wachstum

Zuerst einmal hat das mit der ungewöhnlichen Dauer des Aufschwungs zu tun. Im zehnten Jahr in Folge wächst die Wirtschaft und damit so lange wie noch nie im wiedervereinigten Deutschland. Das hinterlässt Spuren. Der Arbeitsmarkt ist weitgehend geräumt, genügend Fachkräfte zu finden, ist mittlerweile flächendeckend ein Ding der Unmöglichkeit. Extraschichten und Überstunden sind die Folge. Irgendwie scheint das Land innerlich ausgelaugt.

Dazu kommen weltwirtschaftliche Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Exportnation Deutschland hart zu treffen: Unklarheiten über einen Brexit, die Trump'sche Handelspolitik, ein hoch verschuldetes Euro-Mitglied Italien, stockende Reformen in Frankreich und der Einbruch des chinesischen Automarkts, aus dem die deutsche Parade-Industriebranche in den letzten Jahren Honig gesogen hat wie selten.

Wenn aber selbst gestandene Firmenchefs gerade ein mulmiges Gefühl beschleicht, muss mehr im Busch sein als Fachkräftemangel hier und ein wirrer US-Präsident dort. Immerhin ist man in der Wirtschaft Abschwungszenarien und alle damit verbundenen Unwägbarkeiten gewohnt. Die Frage, die im Raum steht, ist vielmehr, ob Deutschland strukturell fit für die Zukunft ist.

Sie mit "ja" zu beantworten, wäre, sich in die eigene Tasche zu lügen. Seit 15 Jahren warten Bürger und Unternehmen auf eine Steuerreform, die ihren Namen verdient. Und das Land ertrinkt in einer Flut von bürokratischen Regeln, die bis tief ins Private reichen. Eigeninitiative und Unternehmergeist werden aber auch durch ein zunehmendes Maß an gesellschaftlichen Ungleichheiten abgewürgt, die klassische Aufstiegskarrieren immer schwieriger machen.

KI, autonomes Fahren, grüne Gentechnik – in Zukunftsfeldern führen andere

Diese gesellschaftlichen Verkrustungen finden ihren Widerhall in technologischen Beharrungskräften, die gefährlich werden können. Egal ob Web-Dienstleistungen, Batterie- und Elektromobilität, autonomes Fahren, grüne Gentechnik oder künstliche Intelligenz – überall geben mittlerweile andere Nationen den Takt an oder holen zumindest massiv auf. Selbst bei den Erneuerbaren Energien, lange Jahre eines der Aushängeschilder des Zukunftsstandorts Deutschland, geben längst andere den Ton an.

All diese Probleme hat die Politik viel zu lange ignoriert und geht sie nun viel zu zaghaft an. Dabei könnte der Zeitpunkt, den Hebel umzulegen, kaum günstiger sein. Der Staat kann aus dem Vollen schöpfen und in der Wirtschafts- und Steuerpolitik endlich gestalten. Fast 60 Milliarden Euro beträgt der Überschuss, den Haushalte und Sozialkassen allein 2018 angehäuft haben. Angesichts dessen ist es mehr als angezeigt, Bürgern und Unternehmen einen Teil davon zurückzugeben – immerhin haben sie es erwirtschaftet – und den Rest in Zukunftsfelder zu investieren. So wie es kluge Wirtschaftspolitiker gerade in all jenen Ländern tun, die sich anschicken, Deutschland den Rang abzulaufen.