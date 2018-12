von dpa/msb/wro/lam

Nach dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn gehen die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften am Dienstag weiter. Erneute Ausstände sind vorerst nicht geplant. „Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen“, sagte Regina Rusch-Ziemba, die Verhandlungsführerin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Der vierstündige Ausstand der EVG am Montag hat Millionen Reisende und Pendler allerdings hart getroffen. Als Folge des Warnstreiks wurde der Fernverkehr bundesweit eingestellt, im Regionalverkehr ging vielerorts nicht viel.

Ausfälle auf Hochrheinstrecke und im Schwarzwald

Auch in der Region kam es zu teils erheblichen Behinderungen. So gab es etwa auf der Schwarzwaldbahn Zugausfälle. Einige Bahnen fuhren Richtung Süden nicht bis Konstanz durch. Da der Fernverkehr bundesweit eingestellt worden war, fiel auch die IC-Verbindung von Radolfzell nach Stuttgart komplett aus. Auch im Pendlerverkehr auf der Hochrheinstrecke zwischen Basel und Singen kam es zu massiven Problemen. "Zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr ging auf der Strecke gar nichts mehr", sagte eine Bahnsprecherin auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Laufe des Vormittags habe sich die Situation dann allmählich wieder entspannt. Grund für viele Beeinträchtigungen war nach Angaben des Bahn-Sprechers, dass ein zentrales Stellwerk in Karlsruhe bestreikt worden war. Am heutigen Dienstag werde es nicht mehr zu Störungen kommen. „Am Dienstag ist die Bahn-Welt erst einmal wieder in Ordnung“, sagte der Sprecher.

Für Gestrandete stellte die Bahn in Berlin einen sogenannten Aufenthaltszug bereit. | Bild: Kay Nietfeld/dpa

Die Wucht des ersten Warnstreiks in dem Tarifkonflikt zeigt, dass die EVG buchstäblich an den Stellhebeln der Macht sitzt. Der Effekt war so groß, weil viele EVG-Mitglieder in Werkstätten und Stellwerken die Arbeit niederlegten. So kamen die Züge gar nicht an ihren Einsatzort. Die Motivation bei den Mitarbeitern sei nach den ersten drei Tarifrunden groß gewesen, sagte EVG-Sprecher Oliver Kaufhold.

Es war der erste Streik bei der Bahn seit Mai 2015. Damals hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Lokführer und Zugbegleiter aufgerufen. Der jetzige Warnstreik kam überraschend, denn bis zum Abbruch der Gespräche durch die EVG am Samstag waren die Verhandlungen seit zwei Monaten fast geräuschlos verlaufen.

Es scheiterte am Geld

Auf eine Fülle von Details hatte man sich geeinigt, zum Schluss sogar über zwei Kernforderungen der EVG: Ein 1,1 Prozent höherer Anteil des Arbeitgeranteils zur Altersvorsorge und die Ausweitung des Wahlmodells Geld oder Freizeit. Demnach sollte die zweite Stufe der Lohnerhöhung ab 2021 für die Mitarbeiter in Freizeit wandelbar sein. Selbst Mitgliedern der EVG-Tarifkommission rechneten mit einer baldigen Einigung. Am Ende ging es ums Geld: Beide Seiten kamen bei Lohnhöhe und Vertragslaufzeit nicht zusammen. Anfangs hatte die EVG wie die konkurrierende GDL ein Plus von 7,5 Prozent gefordert. Das Angebot der Bahn: 2,5 Prozent im März 2019 und später noch einmal 2,6 Prozent bei 29 Monaten Laufzeit. Die EVG forderte dagegen für die erste Stufe 3,5 Prozent und eine Laufzeit von 24 Monaten. „Das würde die Bahn nicht umbringen“, hieß es bei der Gewerkschaft. Allerdings würde der eine Prozentpunkt, den die EVG fordert, nach Bahn-Berechnung jährlich 90 Millionen Euro zusätzliche Lohnkosten bedeuten. Der Konzern hat schon jetzt Finanzsorgen. Er will in den kommenden Jahren „auf Rekordniveau“ in Fahrzeuge und Netz investieren.

Demonstrierende Bahn-Mitarbeiter auf dem Hauptbahnhof in Duisburg. | Bild: Christoph Reichwein/dpa

Beinahe fürsorglich wies GDL-Chef Claus Weselsky darauf hin, dass die Bahn angesichts ihres Sparkurses schon sehr geschwächt sei. Es fehlten Züge und Personal. „Da muss man als Gewerkschaft auch ein bisschen Rücksicht nehmen“, sagte er mit Blick auf den EVG-Streik. Allerdings ist auch die GDL, die derzeit ebenfalls mit der Bahn verhandelt, noch nicht handelseinig mit dem Konzern. Heute gibt es für die Bahn auch mit der GDL neue Verhandlungen. „Am Dienstag ist Zahltag, eine nächste Runde wird es nicht geben“, warnte Weselsky vor dem Treffen. Anders als die EVG kann er seine Mitglieder derzeit aber nicht zu Streiks aufrufen. Die GDL ist an eine Vereinbarung gebunden, wonach sie erst nach einem Schlichtungsverfahren streiken darf.