Der Elektroauto-Pionier Tesla muss momentan viel aushalten: Der Autobauer steckt tief in den roten Zahlen und muss Schwierigkeiten in der Produktion überwinden. Dennoch hat Firmenchef Elon Musk große (Expansions-)Pläne: Obwohl Teslas US-Werke derzeit Großbaustellen sind, will der umtriebige Tech-Milliardär Batterie- und Autofabriken in Europa und Asien hochziehen. Deutschland sei „die bevorzugte Wahl für Europa“, twitterte Musk zuletzt.

Baden-Württemberg möchte Tesla locken

Politiker, die ihre Bundesländer gerne mit einem Werk des Autobauers schmücken wollen, fackelten nicht lange und rollten den roten Teppich aus. So versucht etwa Baden-Württemberg Tesla zu locken.

Wird die Wahl von Tesla-CEO Elon Musk für eine neue Autofabrik auf den Standort Deutschland fallen? | Bild: Ben Macmahon (AAP)

„Baden-Württemberg hat als international führender Automobilstandort und wichtiges Entwicklungszentrum für mobile Zukunftslösungen großes Interesse an innovativen Neuansiedlungen wie etwa von Tesla“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Stuttgart.

Es bestünden bereits Kontakte, in denen das Land seine Stärken einbringe. Dazu zähle neben einem engen Netz von Unternehmen der Zulieferer- und Maschinenbauindustrie auch die Nähe zur deutsch-französischen Grenze. Auch Rheinland-Pfalz und das Saarland werben für sich als mögliche Standorte.

Tesla äußert sich zu Gesprächen nicht

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bestätigte jetzt den Kontakt. Tesla äußerte sich zu Gesprächen mit potenziellen Partnern in Europa nicht.

Auch das Saarland signalisierte öffentlich Interesse als Standort für Tesla. Ministerpräsident Tobias Hans und seine Stellvertreterin, Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, warben per Brief an Musk für ihr Land als Standort einer Fabrik.

Ob sich Tesla von den deutschen Ländern locken lässt? Bisher seien die Gespräche mit dem Unternehmen noch in einem frühen Stadium, berichtete das „Wall Street Journal“. Zudem verhandele der Autobauer auch mit Regierungsvertretern aus den Niederlanden, hier hat Tesla bereits seinen Europa-Hauptsitz aufgeschlagen.

Ein Wagen des Autobauers Tesla steht in der Fertigungshalle des Elektrofahrzeugherstellers in Tilburg, Niederlande. | Bild: Guus Schoonewille (ANP)

Musk hatte in seinem Tweet außerdem erklärt, es könne sinnvoll sein, die europäische „Gigafactory“ an der deutsch-französischen Grenze zu bauen, nahe den Beneluxländern. Damit würde sich Tesla dicht an seinen wichtigsten Absatzmärkten auf dem Kontinent positionieren.

Tesla hat noch andere Baustellen auf dem Plan

Derzeit hat der Elektroauto-Pionier aus dem kalifornischen Palo Alto aber ganz andere Sorgen. Die Massenproduktion des Hoffnungsträgers Model 3 läuft holprig, die Fertigungsziele mussten mehrfach verschoben werden.

Ein Hoffnungsträger? Ein Fahrzeug des günstigeren Tesla-Model 3 steht auf dem Fabrikgelände in Fremont, Kalifornien (USA). | Bild: Andrej Sokolow (dpa)

Außerdem stehen zunächst andere Großprojekte wie die Planung eines Werks in China an. Bei einem Aktionärstreffen im vergangenen Monat stellte Musk bis Jahresende seine Entscheidung für Europa in Aussicht, doch der Tesla-Chef hat einen Hang zu Verspätungen und hält seine zeitlichen Vorgaben häufig nicht ein. (dpa)

