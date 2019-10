von Sandra Markert

Statt des fröhlichen Sprudel-Geräuschs zischt nur noch leere Luft in die Glasflasche. Die Kartusche des Wassersprudlers ist leer. Mal wieder. Wer ein solches Gerät hat, ist ständig am Zylinder-Tauschen. Und genau darauf setzen die Hersteller und Händler.

Attraktives Geschäftsmodell

Marktführer Sodastream macht fast die Hälfte seines Umsatzes mit dem Verkauf neuer Sprudel-Füllungen. „Die Anschaffung eines Wassersprudlers ist vergleichsweise günstig. Aber dann müssen die Kunden jahrelang Geld für die Nachfüllzylinder ausgeben. Diese zusätzlichen und regelmäßigen Kosten sind für das Unternehmen natürlich sehr attraktiv“, sagt Peter Kenning, Marketingforscher an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ein Beispiel: Der beliebteste Wassersprudler von Sodastream kostet in der Anschaffung rund 100 Euro. Wer zweimal im Monat einen Nachfüllzylinder braucht, ist bei einem Preis von acht Euro für eine Kartusche im Jahr bei 170 Euro. Bei geschätzt vier Millionen Wassersprudlern in Deutschland kommt da ein ordentlicher Markt für die Nachfüllzylinder zusammen.

Und diesen Markt möchte die Konkurrenz nicht länger allein Sodastream überlassen. Seit Ende August verkauft der Discounter Aldi nicht nur einen eigenen Wassersprudler, sondern auch eigene Kohlensäure-Zylinder. Bringen Kunden eine leere Patrone von zu Hause mit, können sie diese für 5,99 Euro tauschen lassen. Zum Vergleich: Der Tausch eines Original-Zylinders von Sodastream kostet zwischen acht und neun Euro.

Leben und Wissen Gutes Wasser aus der Leitung: wie man die Qualität des Trinkwassers selbst kontrollieren kann Das könnte Sie auch interessieren

Bereits vor einigen Monaten hat die Drogeriemarktkette dm den Anbieter für Nachfüllkartuschen gewechselt. Statt Sodastream-Zylindern gibt es dort nun eine Kartusche namens Sodatrend. „Wir möchten unseren Kunden hiermit eine sinnvolle Produkt-Alternative anbieten mit gleichwertiger Qualität und einem Preisvorteil“, sagt Sebastian Bayer, dm-Geschäftsführer für Marketing und Beschaffung. Der Kunde zahlt dafür dem Unternehmen zufolge nun noch 6,95 Euro für eine Kartuschenfüllung. Davor waren es 8,45 Euro. Auch Edeka setzt inzwischen auf Zylinder der Eigenmarke. Hinzu kommen mehrere kleinere Unternehmen, die ebenfalls passende Kohlensäure-Zylinder anbieten – über lokale Getränkehandlungen oder über das Internet.

Austausch nicht immer einfach

Für die Kunden ist die wachsende Konkurrenz auf dem Nachfüllzylinder-Markt eigentlich vorteilhaft, weil sich dadurch die Rückgabemöglichkeiten verbessern und die Preise sinken. Allerdings lassen sich die Patronen verschiedener Hersteller nicht in allen Läden problemlos gegen die anderer Hersteller tauschen. „Wir bekommen deswegen viele Beschwerden von Verbrauchern“, sagt Christiane Manthey von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Rechtlich lasse sich da nichts machen: „Die Händler dürfen Verträge mit einzelnen Herstellern schließen“, sagt Christiane Manthey.

Insbesondere Sodastream, so ist es in Branchenkreisen zu hören, fällt hierbei durch eine besonders aggressive Verkaufsstrategie auf – und schießt dabei auch schon mal übers rechtliche erlaubte Ziel hinaus. So musste das Unternehmen im Jahr 2015 ein Bußgeld in Höhe von 225 000 Euro zahlen, weil es bei seinen Kunden den Eindruck erweckt hatte, dass die Kohlensäure-Zylinder ausschließlich von Sodastream selbst wiederbefüllt werden dürften. Genau dieses Unterdrücken von Wettbewerbern ist nach einem Beschluss des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2008 jedoch nicht erlaubt.

Discounter-Mineralwasser als Konkurrenz

Dass so hart um den Verkauf der Sprudel-Kartuschen gekämpft wird, zeigt, wie bedeutend dieser Markt für die Händler und Hersteller geworden ist. Laut einer aktuellen Studie des Marktforschungsinstituts GfK steht bereits in jedem zehnten deutschen Haushalt ein Wassersprudler, im Jahr 2020 soll es in jedem fünften der Fall sein. Sodastream hat daran derzeit einen geschätzten Marktanteil von 90 Prozent.

Allerdings gibt es auf dem deutschen Markt auch ein großes Problem: Das günstige Mineralwasser beim Discounter in den 1,5-Liter-Pet-Flaschen. An einen Liter-Preis von 13 Cent kommt der Sprudler nicht ran. So kostet ein Liter selbst gesprudeltes Wasser etwa 17 Cent – je nachdem, was man für den Kaufpreis des Gerätes sowie für die Nachfüllpatronen einrechnet. Auch deshalb ist es für Hersteller wie Sodastream so wichtig, die bereits sprudelnden Kunden durch den Kauf von Nachfüllzylindern möglichst lange an sich zu binden. „Bestehende Kunden zu halten ist einfacher und lukrativer als immer wieder neue Kunden zu gewinnen“, sagt Marketing-Experte Peter Kenning.