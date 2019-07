von Klaus Tscharnke, DPA und Walther Rosenberger

Nürnberg – Die zunehmende Exportschwäche vieler deutscher Unternehmen wächst sich nach Einschätzung von Konjunkturexperten immer mehr zu einer länger andauernden Wirtschaftsflaute aus. Inzwischen könne man nicht mehr nur von einer „Konjunkturdelle“ reden. Die deutsche Wirtschaft durchlebe derzeit eine „anhaltende Schwächephase“, betonten Volkswirte deutscher Großbanken in einer Umfrage. Es sei inzwischen zweifelhaft, ob die Wirtschaft bis zum Jahresende wieder an Fahrt gewinne.

Der Commerzbank-Volkswirt Eckart Tuchtfeld sagt: „Konjunkturdelle – das hört sich für mich ein bisschen zu optimistisch an. Ich würde eher von einer markanten Abwärtsbewegung sprechen.“ Ähnlich sieht das Allianz-Ökonomin Katharina Utermöhl: „Eine Wachstumsdelle ist das nicht mehr, eher eine anhaltende Schwächephase“, sagte sie. „Angesichts des verhaltenen Ausblicks für Welthandel und Automobilbranche sowie der anhaltenden erhöhten politischen Unsicherheit rund um Handel, Italien und Brexit ist in der zweiten Jahreshälfte 2019 bestenfalls mit einem Mini-Wachstum zu rechnen. Das Risiko einer Rezession ist mittlerweile recht hoch.“ Wie verunsichert inzwischen viele Unternehmenschefs seien, zeige der sich eintrübende Ifo-Geschäftsklimaindex. Selbst kleinere Konflikte wie jüngst das Aufbringen britischer Tankschiffe an der Straße von Hormus schlagen negativ auf die Unternehmensstimmung durch.

Auto- und Zulieferbranche getroffen

Dass sich der Pessimismus zunehmend auch in harten Fakten niederschlage, offenbarten die geschrumpften Auftragseingänge vor allem in der Industrie. Diese Entwicklung bekomme, wenn auch mit gewisser zeitlicher Verzögerung, der Arbeitsmarkt zu spüren, betonen die Ökonomen nahezu einmütig. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) geht indes davon aus, dass die erwartete Konjunktureintrübung für den deutschen Arbeitsmarkt keine gravierenden Folgen haben wird. Die Erwerbslosigkeit könnte saisonbereinigt in den kommenden Monaten zwar leicht steigen. Parallel dazu werde aber vor allem in konjunkturunabhängigen Dienstleistungsberufen die Zahl der Arbeitsplätze weiter wachsen, sagte BA-Vorstandschef Detlef Scheele. Er rechnet allerdings mit einem konjunkturell bedingten leichten Jobabbau bei un- und angelernten Beschäftigten. „Es werden mehr Menschen aus Helfertätigkeiten arbeitslos. Das betrifft vor allem die Zeitarbeit. Aber es wächst weiterhin das Beschäftigungsvolumen für qualifizierte Mitarbeiter“, machte er deutlich. In der Region haben einige Firmen allerdings bereits Stellenstreichungen vollzogen oder angekündigt. Ein Überblick der letzten Wochen:

Waldmann-Zentrale in Schwenningen. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Waldmann: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Lichttechnikhersteller Waldmann aus Schwenningen zum Jahresende knapp 100 von 600 Mitarbeitern am Stammsitz entlässt. Begründet wurde der Schritt mit hohen Produktionskosten und der Konjunkturlage.

Marquardt-Zentrale am Standort Rietheim. | Bild: Marquardt GmbH

Marquardt: Der Mechatronikspezialist Marquardt aus Rietheim-Weilheim bei Tuttlingen will bis zu 600 Jobs vom Stammsitz ins Ausland oder nach Ostdeutschland verlagern. Auch hier werden hohe Produktionskosten, die Konjunktur sowie starker Wettbewerbsdruck angeführt.

Blick auf die Hauptzentrale von ebm-papst St. Georgen. | Bild: Wursthorn, Jens

ebm-Papst: Der Ventilator-Weltmarktführer ebm-Papst hat im Lauf des letzten Jahres nach Umstrukturierungen an seinem Automobilzuliefer-Standort in St. Georgen rund 160 Jobs abgebaut.

