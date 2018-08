Wirtschaft vor 2 Stunden

"Der Schwarzwald braucht mehr Lifestyle": Die neue IHK-Präsidentin Birgit Hakenjos-Boyd spricht über ihre Agenda

Birgit Hakenjos-Boyd ist seit April die erste Frau an der Spitze der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg. Was die 52 Jahre alte Unternehmerin in ihrer fünfjährigen Amtszeit als IHK-Präsidentin vor hat, erklärt sie im Gespräch mit dem SÜDKURIER.