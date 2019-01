Stuttgart/Friedrichshafen – Nach der gescheiterten Brexit-Abstimmung im britischen Parlament ist die Verunsicherung bei den Firmen im Schwarzwald, am Bodensee und am Hochrhein groß. Vor allem das Szenario eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union macht den Unternehmen aus unserer Region Sorgen. "Jede Vereinbarung, die Planungssicherheit gibt, ist besser als ein ungeregelter Austritt Großbritanniens aus der EU", sagte ein Sprecher von Rolls-Royce Power Systems (RRPS) in Friedrichshafen. Noch habe das Unternehmen, das zur britischen Rolls-Royce-Gruppe gehört, aber keine konkreten Schritte in die Wege geleitet. "Weil nichts entschieden ist, bis alles entschieden ist, spekulieren wir nicht auf hypothetische Optionen, sondern beobachten die Entwicklung genau", so der Sprecher.

Aesculap baut Lager auf

Eine ähnliche Strategie fährt der Friedrichshafener Autozulieferer ZF. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und werden alles Notwendige tun, um unsere Kunden auch im Fall eines harten Brexit weiterhin zuverlässig beliefern zu können", sagte ein ZF-Sprecher. Man respektiere die Entscheidung des britischen Parlaments und hoffe weiterhin auf einen geordneten Austritt. Auch der Medizintechnik-Spezialist Aesculap aus Tuttlingen blickt mit Sorgen in die Zukunft. „Wir bedauern die aktuellen Entwicklungen und die Möglichkeit eines ungeregelten Brexits", sagte Aesculap-Chef Joachim Schulz. Das Unternehmen habe bereits Lagerkapazitäten aufgebaut, um mögliche Hindernisse im Warenverkehr auffangen zu können.

Auch die Wirtschaftsverbände aus unserer Region bedauern die aktuelle politische Entwicklung. "Das Vereinigte Königreich ist der fünftwichtigste Handelspartner unserer Mitgliedsunternehmen. Die wirtschaftliche Verflechtung ist eng – und zwar in beide Richtungen", sagte Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer IHK Hochrhein-Bodensee. Vor allem die drohenden Zollkontrollen seien ein Problem. "Gerade am Hochrhein weiß man, wie komplex Zollabfertigung ist", so Marx. Ein zweites Referendum sei "der beste Weg aus der Sackgasse". Auch Bernd Seemann, Vorsitzender des Arbeitskreises Zoll der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, befürchtet neben den Zollkosten einen erhöhten Logistikaufwand für die Unternehmen aus unserer Region.

Thomas Burger, Präsident des südbadischen Wirtschaftsverband wvib Schwarzwald AG, warnte vor einer politischen "Achterbahnfahrt", die den Unternehmen im Schwarzwald schade. Steffen Würth, Vizepräsident der Schwarzwald-Baar-Heuberg, sprach von einer "dramatischen Hängepartie mit ungewissen Ausgang".