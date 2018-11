Donald Trump regiert als Präsident der USA jenseits gewohnter demokratischer Traditionen und wird dafür von großen Teilen der Bevölkerung gefeiert. In Brasilien droht die keineswegs vorbildlich funktionierende Demokratie des Landes endgültig in eine Autokratie abzurutschen. Immer mehr Menschen sehen die Demokratie auch hierzulande und in anderen Ländern Europas nicht mehr als freiheitliche Regierungsform an.

Eine bestimmte Form des ökonomischen Denkens hat diese Veränderungen ermöglicht. Das zeitgenössische Wirtschaftsdenken preist einerseits die Disruption, also den Wandel, der alte Strukturen zur Gänze umwälzt. Zum anderen wird der individuelle Nutzen als höchstes Ziel jeglichen Handelns verabsolutiert. Der deutschstämmige Vordenker der IT-Industrie, Sebastian Thrun, führte jüngst aus, Regeln hätten in seinem Leben nie eine Rolle gespielt, er finde grundsätzlich alle Regeln „schwierig“. Sebastian Thrun wurde 2012 von der Zeitschrift Foreign Policy auf Platz 4 der 100 wichtigsten Denker weltweit gelistet.

Viele Menschen verweigern sich Regel

Aus Denken wird Handeln. Immer mehr Menschen verweigern sich Regeln, nicht nur in den Chefetagen global aufgestellter, disruptiver IT Unternehmen. Fühle ich mich noch an die Geschwindigkeitsvorgaben auf den Straßen gebunden, wenn ich es doch so eilig habe? Soll ich Steuern zahlen, wenn ich doch so meinen hart erarbeiteten Wohlstand teilen muss? Warum soll ich Energie sparen, wenn ich es mir doch leisten kann? Wer will mir denn vorschreiben, wie ich konsumieren, wie ich leben soll? Ich bin doch ein freier Mensch!

Grenzen unserer Willkür

Freiheit wird heute oft mit Willkür verwechselt. Ethische Regeln strukturieren und erleichtern zwischenmenschliches Handeln. Staatliche Grenzen individuellen Handelns sind dann mit der Freiheit aller vereinbar, wenn wir sie uns selber vorschreiben. Das ist der Kern einer substanziellen und legitimen Demokratie: Sie ist ein transparentes Verfahren, nach dem wir uns selber Grenzen unserer Willkür setzen und unser Handeln diesen Grenzen anpassen, auch wenn Einzelne davon nicht unmittelbar profitieren. Der individuelle Nutzen ist in der Demokratie nicht der Maßstab, sondern das Wohl aller. Das ist der zentrale Unterschied zwischen Demokratie und Markt.

Verbindliche Regeln sind notwendig

Ohne Zweifel gibt es rechtliche und administrative Vorgaben, deren Sinn uns kaum mehr ersichtlich ist. Sicherlich würde eine administrative Verschlankung unser Leben einfacher (und schneller) werden lassen. Wer aber ständig Regeln und Gesetze für ungültig erklärt, wer beständig die Rechtmäßigkeit von Vorschriften ignoriert, und wer sich über wertschätzende Formen des Miteinanders zwischen gleichen Menschen hinwegsetzt, der untergräbt beständig das Fundament unserer Demokratie.

Wir sollten uns vor dem Irrglauben schützen, dass wir ohne verbindliche Regeln in einer disruptiven Gesellschaft gut leben können. Die blinde Lust am Untergang staatlicher Institutionen und Regeln sowie das Hohelied des individuellen Nutzens speisen sich aus grenzenlosem Egoismus, der von der ökonomischen Lehre verbreitet wird und in digitalen Echokammern prächtig gedeiht.

Sven Jochem lehrt Politikwissenschaften an der Universität Konstanz und forscht über Demokratietheorien, wohlfahrtsstaatliche Reformen und soziale Gerechtigkeit.

