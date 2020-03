Radolfzell vor 1 Stunde

„Das wird ein Desaster bei uns hier“: Wie die Agrartechnik in Italien unter der Corona-Krise zum Stillstand kommt und was das für die Bauern hierzulande bedeutet

In Radolfzell sitzt eine der größten Einkaufsgenossenschaften für Traktoren, Mulcher, Pflüge und Obstbaubedarf in Süddeutschland. Die Lage in Italien sieht man düster.