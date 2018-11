Die ganze Welt beneidet uns um unsere duale Ausbildung. Theoretische Weiterbildung in der Berufsschule und praktische Ausbildung im Betrieb: Dieser Mix hat sich einfach bewährt. Wohl selten war die duale Ausbildung als Standbein der Wirtschaft so wichtig wie heute. Denn aufgrund des Fachkräftemangels und des demografischen Wandels sind wir noch stärker als früher darauf angewiesen, dass ein top-qualifizierter und hochmotivierter Nachwuchs in unsere Arbeitswelt nachrückt.

Und von dieser Sorte Nachwuchskräfte hat Baden-Württemberg so einiges zu bieten. Das wurde gestern bei einer Feierstunde des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) im Bodenseeforum Konstanz deutlich. Vor 400 Gästen ehrte die Kammer über 100 Preisträger für den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre. Voraussetzung für die Ehrung waren mindestens 92 von 100 möglichen Punkten in den diesjährigen Abschlussprüfungen. Die Berufsbilder reichten dabei von A wie Anlagenmechaniker über die Kaufmännischen Berufe bis Z wie Zerspanungsmechaniker. Eine Auswahl der ausgezeichneten Azubis vom Bodensee, vom Hochrhein oder aus dem Schwarzwald stellen wir Ihnen auf dieser Seite vor.

Neben BWIHK-Präsident Wolfgang Grenke sprach auch die Mountainbike-Olympiasiegerin Sabine Spitz. „Das Niveau ist bei uns im Südwesten einfach unglaublich hoch“, sagte Grenke. Er hob hervor, dass auch die Ausbilder ein wichtiger Baustein des Systems seien. "Ohne Super-Ausbilder und Top-Lehrkräfte keine Spitzen-Azubis." Spitz ermunterte den Nachwuchs, immer optimistisch nach vorne zu schauen. "Keine Karriere verläuft gradlinig. Jeder Werdegang ist geprägt von Erfolgen, Misserfolgen und Rückschlägen, sei es im Sport, im Beruf oder im Privatleben", sagte sie. Entscheidend sei, stets den Blick nach vorne zu richten und an sich und seine Stärken zu glauben.

Zuletzt waren viele Ausbildungsberufe im Südwesten unbesetzt geblieben. Vor allem im Handwerk suchen viele Betriebe wie Bäckereien oder Metzgereien verzweifelt nach Azubis. Einen Teil dieser Lücke können Flüchtlinge auffüllen. Allerdings ist die Sprachbarriere für viele Flüchtlinge oft zu hoch, so dass sie vorher erst Qualifizierungsprogramme durchlaufen müssen. Doch die Branche ist optimistisch. „Es ist damit zu rechnen, dass in den kommenden Jahren der Anteil an Flüchtlingen im Handwerk weiter steigt, da dann noch mehr Personen aus den Vorbereitungsklassen die sprachlichen Voraussetzungen erlangt haben werden“, sagt Petra Schlitt-Kuhnt, Sprecherin der Handwerkskammer Konstanz.

Ein Teil der Ausbildungslücke ist auch damit zu erklären, dass immer mehr junge Menschen auf ein Studium setzen. Seit Jahren kritisieren die Kammern die aus ihrer Sicht zu hohe Akademisierungsquote. „Zu viele junge Menschen streben eine akademische Laufbahn an, frei nach dem Motto: Nach dem Abi automatisch an die Uni", sagt Birgit Hakenjos-Boyd, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Die besten Absolventen kurz vorgestellt:

Sie hat ein Faible für Autos

Jana-Maria Brokmann hat ihre Ausbildung zur Automobilkauffrau beim Autohaus Brütsch in Singen hinter sich. „Die Vielfalt der Aufgaben ist wohl das Schönste an meinem Beruf. Jeden Tag darf ich neue Leute treffen und von unserem Serviceangebot überzeugen“, sagt die 23-Jährige. Brokmann hatte nach dem Abitur ein Studium angefangen. „Aber dann habe ich gemerkt, dass ein Studium nicht zu mir passt. Ich arbeite einfach viel zu gerne“, berichtet sie. Für die Zukunft hat sie klare Pläne. „Auf jeden Fall würde ich in der Automobilbranche bleiben, wo ich das mache, wäre gar nicht so wichtig.“

Jana-Maria Brokmann | Bild: Ihk

Sein Herz schlägt für Immobilien

Moritz Schebitz hat eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten absolviert. „Die Themen Bauen, Immobilien und Architektur interessieren mich schon seit meiner Kindheit“, sagt der 22-Jährige. Vor allem die Entwicklung und Umsetzung von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen während seiner Ausbildung sei sehr interessant gewesen. Dabei ist Schebitz erst über einen Umweg auf seinen Traumberuf gestoßen. „Ich habe zuerst studiert, jedoch schnell gemerkt, dass mir das Lernen und Arbeiten in der Praxis deutlich besser gefällt“, sagt der Ravensburger.

Moritz Schebitz | Bild: Andrea Appenmaier

Leidenschaft für Bio, Chemie und Medizin

Alica Maurer hat ihre Ausbildung zur Biologielaborantin bei einer baden-württembergischen Pharma-Größe absolviert: der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH. „Mein Beruf fasziniert mich, weil er unglaublich viele Facetten der Biologie, Chemie und Medizin zu einem Ganzen zusammenfügt“, sagt die 22-Jährige. Sie sei während ihrer Ausbildung vom Arbeitgeber sowohl gefordert als auch gefördert worden. Auch der Zusammenhalt der Auszubildenden sei vorbildlich gewesen. „Eine praxisbezogene Ausbildung hat mir persönlich viel mehr zugesagt als ein Studium“, stellt Alica Maurer fest.

Alica Maurer | Bild: Ihk

Er interessiert sich für Heiztechnik

Daniel Fellhauer hat eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker bei den Stadtwerken Konstanz abgeschlossen. „Die Betreuung der unterschiedlichen Heizanlagen mit einem breiten Spektrum von Brennstoffen reizt mich“, sagt der 22-Jährige. Die Einblicke in verschiedene handwerkliche Tätigkeiten mit der Möglichkeit, sich ein breites Wissen anzueignen, sei für ihn optimal gewesen. Jederzeit würde er wieder eine technische Ausbildung absolvieren. Aber auch ein Studium sei für die Zukunft „nicht ganz ausgeschlossen“, so Fellhauer. Seinem Berufsfeld wolle er aber treu bleiben.

Daniel Fellhauer | Bild: privat

Im Zahnrad der Güterwirtschaft

Lara Kern ist frischgebackene Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. Ihre Ausbildung absolvierte die 22-Jährige bei der international aktiven Firma Rhenus Freight Logistics. „Mit meinem Beruf bin ich täglich mitten im Zahnrad der weltweiten Güterwirtschaft tätig und kein Tag ist mit dem anderen zu vergleichen“, sagt sie. Die Unterstützung, die sie von ihrem Betrieb erfahren habe sei großartig gewesen. Sie habe, sich nach ihrem Abitur nicht bereit gefühlt, ein Studium zu beginnen, erinnert sie sich. Schließlich könne sie das Studium auch noch später nachholen.

Lara Kern | Bild: privat

Lieber Logistik statt Studium

Sabrina Borreca hat eine Lehre zur Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen bei der Firma Acito Logistics GmbH in Weil am Rhein absolviert. "Der Job fordert mich täglich aufs Neue und ich muss auf viele Situationen flexibel reagieren", sagt die 23-Jährige. Sie habe bei ihrem Arbeitgeber in einer familiären Atmosphäre sehr viel lernen können. Borreca hatte zunächst ein Studium ins Auge gefasst. Allerdings habe sie dann das Ausbildungsangebot angesprochen. "Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben", sagt sie. Das Dreiländereck biete eine große Vielfalt und berufliche Chancen.

Sabrina Borreca | Bild: privat

Ausbildung beim Weltmarktführer

Vanessa Walentin kommt aus der Schmiede von Nestlé, dem größten Nahrungsmittelhersteller der Welt. Dort hat sie eine Ausbildung zur Maschinen- und Anlagenführerin hinter sich. „Die Abwechslung auf der Arbeit macht mir einfach Spaß“, sagt die 25-Jährige. „Ein Studium wäre für mich auch infrage gekommen, aber ich wollte nach der Schule erst mal arbeiten und Geld verdienen“, sagt Walentin. Sie könnte sich künftig aber auch ein ganz anderes Leben vorstellen: „Irgendwo in den Bergen Österreichs oder in Skandinavien zu wohnen und dort die Natur genießen.“

Vanessa Walentin | Bild: Ihk

Der Siebdruck fasziniert sie

Angelina Muley hat eine Ausbildung als Medientechnologin Siebdruck bei der Firma Fela aus dem Schwarzwald hinter sich. „An meinem Beruf fasziniert mich, dass man mit Siebdruck so gut wie alle Materialien bedrucken kann und ein so altes Verfahren sich bis heute durchsetzt“, so die 22-Jährige. Das Arbeitsklima sei sehr angenehm gewesen, berichtet sie. Ein Studium wäre für Muley prinzipiell auch denkbar gewesen, aber ihre Mutter habe ihr zu einer Ausbildung geraten. „Damit hat sie recht behalten und ich bin sehr froh, eine Ausbildung gemacht zu haben“, sagt Angelina Muley.

Angelina Muley | Bild: Ihk

Sie vermittelt gerne Wissen

Beate Müller hat eine Ausbildung zur Medienkauffrau Digital und Print bei der Maas & Peither AG in Schopfheim in der Tasche. „In der Verlagsbranche kann ich einen kleinen Teil dazu beitragen, Wissen zu vermitteln und jedem zugänglich zu machen“, sagt die 22-Jährige. In allen Abteilungen des Verlages mitzuarbeiten und dadurch den kompletten Prozessablauf von der Idee bis hin zum fertigen Produkt mitzuverfolgen, sei für sie sehr spannend gewesen. Für die Zukunft hat sie sich viel vorgenommen. „Ich würde gerne in die verschiedensten Kulturen hineinschnuppern“, sagt Beate Müller.

Beate Müller | Bild: Ihk

