Beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos, das am Freitag endet, wurde nicht ein einziges Problem gelöst. Aber das ist auch gar nicht das Ziel der Veranstaltung, die von einer privaten Stiftung organisiert wird. Beim Treffen in der Schweiz geht es in erster Linie um einen Gedankenaustausch zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und darum, direkt zu Beginn des neuen Jahres die drängendsten Themen auf die politische Agenda zu setzen.

Nach den Absagen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, des französischen Regierungschefs Emmanuel Macron und der britischen Premierministerin Theresa May stand das diesjährige Treffen in Graubünden eigentlich unter keinem guten Stern. Schließlich zählt dieses Trio zu den absoluten Spitzenpolitikern. Doch auch in Abwesenheit dieser Zugpferde ist es dem Treffen gelungen, die richtigen Signale aus der tief verschneiten Bergstadt in den Rest der Welt zu senden. Vor allem drei Themenblöcke werden vom WEF 2019 in Erinnerung bleiben: