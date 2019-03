Boeing-Chef Dennis Muilenburg ist ein enger Freund von Donald Trump. Doch wie lange wird ihn der US-Präsident in der größten Krise des Flugzeugbauers schützen können? Erstmals ermittelt jetzt auch das FBI in Sachen der 737 Max-Affäre, bei der zwei Jets zerschellten und das Vertrauen in das Traditionsunternehmen ernsthaft beschädigt wurde. Nicht nur die US-Justiz, auch der Kongress wird nun den Konzern und seine Rolle bei der Sicherheits-Zertifizierung untersuchen. Am Ende könnten Milliardenforderungen und Gefängnisstrafen stehen. Auch wenn Boeing ein Software-Nachbesserung anbieten will, das die Probleme mit dem automatisierten Steuerungssystem regulieren soll – das Image wird dies so schnell nicht reparieren können.

Richtige Entscheidung

Die europäische Luftfahrtbehörde hat deshalb richtig entschieden, sich bei einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs der 737 Max nicht mehr auf die US-Behörden und Boeing zu verlassen. Denn die Luftaufsicht FAA hat Boeing offenbar bei wichtigen Prüfverfahren erlaubt, sich selbst zu inspizieren. Berichte sprechen von einer unheilvollen Nähe der staatlichen Aufseher und dem Konzern, der im Wettrennen mit Airbus auch eine möglichst schnelle Zulassung des 737 Max-Typs erreichen wollte und deshalb Sicherheitskompromisse machte. Keine Frage: Hier dürften Köpfe rollen – bei Boeing, aber auch bei der ebenfalls beschädigten FAA.