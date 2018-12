Im Jahr 2030 soll ein Durchschnittsauto in Europa maximal 2,6 Liter Benzin oder 2,3 Liter Diesel pro Hundert Kilometer verbrauchen. So will es die EU. Für die deutsche Autobranche sind die neuen Grenzwerte, die im CO 2 -Ausstoß gemessen werden, ein herber Nackenschlag.

Sie steht vor einem Mehrfach-Problem, das sich so zusammenfassen lässt: Mit dem bisherigen Geschäftsmodell sind die neuen EU-Vorgaben nicht einzuhalten. Hält die Branche dennoch daran fest, riskiert sie neben tausenden Jobs einen Abstieg in die zweite Liga der Autobauer.

E-Auto ist nicht das Allheilmittel

Allerdings wäre es auch zu kurz gedacht, den Anteil von Elektroautos jetzt mit aller Gewalt weiter nach oben zu schrauben. Denn auch die formal sauberen E-Flitzer haben – ehrlich gerechnet – eine mehr als zweifelhafte Umweltbilanz. Vielmehr geht es darum, Mobilität anders zu denken und insbesondere mehr kleine und leichte Autos zu verkaufen und schwere SUV-Panzer aus dem Programm zu nehmen. Anders wird sich der Übergang zur Null-Emissions-Mobilität nicht gestalten lassen.