Gott bewahr uns vor drei Dingen. Hunger, Durst und Immendingen. Der spöttische Soldatenspruch, wirkt heute aus der Zeit gefallen. Die alte Garnisonsstadt an der Donau ist dabei, ihren Charakter grundsätzlich zu wandeln. 200 Millionen Euro investiert der Daimler-Konzern hier in den Aufbau seines größten Test- und Technologiezentrums.

Bevor es auf die Straße kommt, wird jedes Daimler-Modell zukünftig über die Straßen der 6400-Seelen-Gemeinde rollen. Das unterstreicht die Stärke des gesamten Großraums. Wohl nirgends in Europa arbeiten Wirtschaft und Forschung so eng zusammen wie in Baden-Württemberg. Mehrere Universitäten und Fachhochschulen bilden Nachwuchs aus. Rund zwei Dutzend Fraunhofer-Institute zwischen Freiburg und Mannheim liefern anwendernahe Spitzenforschung.

Dass Daimler nicht nur im Silicon Valley oder in Singapur forscht, sondern auch im ländlichen Immendingen, unterstreicht, dass die Wirtschafts-Wissens-Netzwerke noch funktionieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein