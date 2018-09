Dieselnachrüstung Kann sich die Bundesregierung bei den Autobossen nicht durchsetzen? Verkehrsminister Hermann fordert klare Grenzen

Verkehrsminister Winfried Hermann spricht in unserem Interview Klartext. Er wirft der Autoindustrie im Dieselskandal und bei der Elektromobilität schwere Versäumnisse vor. Auch die Regierung in Berlin nimmt er deutlich in die Pflicht.