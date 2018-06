von Von: Felix Lee

Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu. Peking kündigte Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von 10 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gegeben hatte. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte zu bestimmen.

„Die Vereinigten Staaten initiieren einen Handelskrieg und verletzen die Gesetze des Marktes“, sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums, der das Vorgehen der USA „Erpressung“ nannte. Verhielte sich das Weiße Haus weiterhin irrational, würden entschlossene Gegenmaßnahmen folgen.

Im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften ist damit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Trump hatte erst am Freitag zusätzliche Strafzölle von 25 Prozent auf 1102 Produkte aus China im Wert von 50 Milliarden US-Dollar (42,7 Milliarden Euro) verhängt. Peking brachte darauf Vergeltungszölle auf US-Waren im Wert von ebenfalls 50 Milliarden Dollar auf den Weg.

Setzt Trump seine jüngste Drohung um, würde er mit den Zöllen auf die Hälfte der chinesischen Einfuhren in die USA zielen. China führte 2017 Waren im Wert von 505 Milliarden Dollar ein. Aus den USA gelangten Produkte im Wert von 130 Milliarden Dollar nach China. Trump ist dieses Handelsdefizit ein Dorn im Auge. Die USA wollen nach Darstellung des Weißen Hauses auch Pekings staatlicher Unterstützung für eigene Technologie-Firmen einen Riegel vorschieben. Trump erklärte, er habe eine ausgezeichnete Beziehung zum chinesischen Präsidenten Xi Jinping, und er werde in vielen Fragen mit ihm zusammenarbeiten. „Aber die Vereinigten Staaten lassen sich beim Handel nicht länger von China und anderen Ländern auf der Welt ausnutzen.“

Warum China im Handelsstreit gute Karten hat

US-Staatsschulden: Die chinesische Devisenverwaltung ist einer der größten Aufkäufer von US-Staatsanleihen, die Chinesen finanzieren also die Amerikaner. Dabei handelt es sich um die Kehrseite des Handelsüberschusses, den Trump beklagt. Denn die eingenommenen Dollar müssen angelegt werden. Bisher sind die Schuldpapiere der USA dafür erste Wahl. Wenn China dies infrage stellt, könnten für Trump die Zinsen steigen. Das käme für ihn zur Unzeit: Er hat gerade die Steuern gesenkt, ist also auf Schulden angewiesen, um die Lücke zu schließen.

Weniger US-Importe: Als Antwort auf die angekündigten Strafzölle steht ein Drohung Chinas im Raum, die für die USA ebenfalls schmerzhaft sein könnte. Wenn die USA mit ihrer Zollpolitik fortfahren, fühle auch Peking sich nicht mehr an bestehende Abkommen gebunden, teilte das chinesische Handelsministerium mit. Dazu gehört das Versprechen, zusätzliche Waren im Wert von 250 Milliarden Dollar einzuführen. Präsident Xi Jinping hatte es Trump 2017 gegeben. Dazu zählt die Bestellung von 300 Boeing-Flugzeugen im Wert von 40 Milliarden Dollar.

Boykott von US-Waren: Wenn Peking eine antiamerikanische Stimmung schürt und auf der Klaviatur des Patriotismus spielt, wäre ein Konsum-Boykott gegen US-Waren fast sicher. Das hat auch mit Japan schon mehrfach funktioniert. In angespannten Zeiten hat beispielsweise ein aufgebrachter Mob einen Toyota umgekippt und vor den Augen seines entsetzten Besitzers angezündet. Das hat die Verkaufszahlen japanischer Autos erheblich belastet. Selbst im eigentlich weltoffenen Peking haben selbsterklärte Patrioten seinerzeit Sushi-Bars gestürmt.

