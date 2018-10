von Rolf Obertreis

Grün-blau schimmernd steht der Bus am Frankfurter Flughafen. Bereit zur Abfahrt Richtung Mannheim und Heidelberg. Nichts Besonders eigentlich beim Fernbus-Unternehmen Flixbus. Erst bei genauerem Hinsehen fallen die Unterschiede auf und dann auch beim Hinhören: Ein Auspuff fehlt, und als der Fahrer den Motor startet, ist nur ein Klicken zu hören. Es ist der erste elektrische Fernbus, der auf Deutschlands Straßen unterwegs ist. Sauber und emissionsfrei geht es ab sofort zwischen Frankfurt Hauptbahnhof, Flughafen, Mannheim und Heidelberg täglich hin und her. „Vor 18 Monaten hatten wir die Idee“, sagt Flixbus-Geschäftsführer Fabian Stenger. „Der erste elektrische Fernbus ist für uns ein Meilenstein.“ Ein Jahr lang wird Flixbus den Einsatz des ersten Elektrobusses testen, wobei die Fahrten für die Kunden nicht teurer sind als in einem herkömmlichen Dieselbus. Der Strom für den Bus kommt aus Wasser- und Windkraft. Die Folge: Gegenüber einem Dieselbus werden 100 Prozent der Treibhausgasemissionen vermieden. Einzige Einschränkung ist seine Reichweite: Mehr als 200 Kilometer sind mit einer Batterieladung nicht drin. Geladen wird zweimal täglich in Mannheim am Busbahnhof und an einer Ladesäule in Frankfurt.

Reichweite bislang nur 200 Kilometer

Bei deutschen Herstellern ist Europas größter Fernbus-Anbieter freilich nicht fündig geworden: Der erste E-Fernbus auf deutschen Straßen kommt vom chinesischen Hersteller BYD. „Wir wollen mit unserem Schritt auch einen Impuls an die deutschen Hersteller geben“, sagt Stenger. Die konzentrieren sich derzeit auf E-Lkws und auf E-Stadtbusse. Deutlicher wird der angesehene Klimaforscher Mojib Latif, zugleich Schirmherr von Atmosfair. „Es passiert viel zu wenig. Wir können so mit Blick auf das Klima nicht weitermachen. Wir müssen endlich eine Lawine lostreten“, appelliert er an Mercedes oder MAN.

BYD ist da schon ein ganzes Stück weiter. 32 000 E-Busse hat das Unternehmen bislang in China auf die Straßen gebracht. Würden E-Fernbusse in Serie gefertigt, könnte der Preis laut BYD auf etwa 320 000 Euro sinken. Ein moderner Diesel-Fernbus koste derzeit etwa 280 000 Euro.

