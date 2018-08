von Rolf Obertreis

Die deutschen Pharma- und Chemieunternehmen haben im vergangenen Jahr so viel in Forschung und Entwicklung (FuE) gesteckt wie nie zuvor: Rund 10,8 Milliarden Euro investierten sie dafür. Es ist der siebte Anstieg in Folge. Auch im laufenden Jahr soll es einen Rekord geben: Erstmals soll der Etat auf 11 Milliarden Euro steigen. Weitere 6 Milliarden Euro gäben die deutschen Firmen an ihren ausländischen Standorten für Forschung und Entwicklung aus, berichtete der Branchenverband VCI. „Trotzdem schmilzt unser Wettbewerbsvorsprung“, sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des VCI-Forschungsausschusses. Vor allem in den USA werde vieles besser gemacht, und auch China hole auf. Hierzulande wünscht sich Wessel eine steuerliche Förderung der Forschung, wie sie in fast allen Industrieländern an der Tagesordnung sei. Immerhin sei für Herbst ein Referentenentwurf aus dem Bundesfinanzministerium angekündigt.

Weltweit auf Platz 4

Gleichwohl liegt Deutschland nach Angaben von Wessel weltweit auf Platz 4 der forschungsstärksten Länder. Hierzulande wird nach seinen Angaben in keinem anderen Industriezweig so viel geforscht. 63 Prozent aller Firmen forschten, im Schnitt liege der Anteil bei allen Unternehmen nur bei 28 Prozent. Insgesamt steckten die Pharma- und Chemieunternehmen mehr als 5 Prozent ihrer Umsätze in die Forschung. Die Folge: In der Chemie stammt weltweit jedes achte Patent aus Deutschland, zusammen mit Pharma liegt der Anteil an Patentanmeldungen weltweit bei 9 Prozent. Dabei helfe, so Wessel, auch die Digitalisierung, etwa bei der Auswertung von komplexen Datenmengen.

Steuervorteile in den USA

Trotzdem kommen die USA schneller voran, unterstrich der VCI-Manager. Gründe seien nicht zuletzt erhebliche Steuervorteile für Innovationen und die generell radikal gesenkten Steuersätze. Gleichzeitig verschiebe sich die Chemieforschung immer mehr nach Asien – nach China, Indien und Südkorea. Allein die Volksrepublik China habe ihre FuE-Ausgaben im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 226 Milliarden Euro gesteigert. „Das ist mehr als doppelt so viel wie in Deutschland.“ Dazu gäbe es noch erhebliche Steuervorteile, betonte Wessel weiter.

VCI fordert Förderung

„Vor diesem Hintergrund kommt es umso mehr darauf an, dass die Bundesregierung den Forschungsstandort Deutschland zukunftsfest macht“, sagte Wessel. Bis zum Jahr 2025 sollen 3,5 Prozent des Volkseinkommens in Forschung und Entwicklung investiert werden. Dazu bedarf es nach Angaben des VCI-Managers aber auch der steuerlichen Forschungsförderung. Das helfe in fast allen OECD-Staaten. „Bestes Beispiel ist Österreich. Seit 2018 werden mittlerweile 14 Prozent der FuE-Kosten als Steuergutschrift für alle Unternehmen erstattet.“ Die Folge: Die Ausgaben für FuE sind deutlich gestiegen, auf 3,1 Prozent gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Das sei – so Wessel – mehr als in Deutschland.

