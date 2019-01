Bad Waldsee – Der Wohnwagenbauer Hymer aus Bad Waldsee hat mehrere Führungskräfte des Unternehmens gefeuert. Mehrere Manager des Unternehmens seien „suspendiert“ worden, teilte Hymer am Montag mit. Für Nachfragen war eine Sprecherin zunächst nicht erreichbar. Der Rauswurf der Top-Leute steht offenbar im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Verantwortliche einer Hymer-Firmen-Tochter auf dem US-Markt. In diese seien auch "externe Prüfer" mit einbezogen worden, hieß es. In einer Mitteilung räumte das Unternehmen „Unregelmäßigkeiten im Berichtswesen des Unternehmens“ ein und verwies auf die firmeneigene "Null-Toleranz-Politik".

Untersuchungen laufen

Der Vorgang könnte den Verkauf des schwäbischen Familienunternehmens an den US-Konkurrenten Thor gefährden. Vergangenen Herbst hatten die Erben des Firmengründers Erwin Hymer bekannt gegeben, die Hymer-Gruppe an das Caravan-Schwergewicht Thor aus den USA zu veräußern. Aufgrund der laufenden Untersuchungen verhandeln Thor Industries und die Gesellschafter der Erwin Hymer Group über den Abschluss des Kaufs der Erwin Hymer Group ohne das Nordamerika-Geschäft“, teilte das Unternehmen mit.

Zusammen mit Thor sollte das 7000-Mitarbeiter-Unternehmen Hymer zu einem weltweit bedeutenden Spieler im Caravan-Geschäft aufsteigen. Im Geschäftsjahr 2017/18 führen die Schwaben rund 2,5 Milliarden Euro Umsatz ein.