von SK

Der Bodensee ist Mitte Mai Schauplatz einer der wichtigsten Konferenzen zur Schifffahrt weltweit. Wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte, finde die 11. Nationale Maritime Konferenz erstmals am Bodensee statt.

Am 22. und 23. Mai diskutieren Politik und Experten in Friedrichshafen die zentralen globalen, europäischen und nationalen Herausforderungen für Schifffahrt, Schiffbau, Häfen, Meerestechnik und Offshore Windkraft.

Schifffahrts-Elite erstmals am Bodensee

Bislang fand die Leit-Konferenz immer nur in Küstenstädten statt. Die Schirmherrschaft der Veranstaltung übernimmt Kanzlerin Angela Merkel, die am ersten Konferenztag auch in Friedrichshafen sein wird. Weitere prominente Gäste sind Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Südwest-Ministerpräsident Winfried Kretschmann und EU-Kommisssar Günther Oettinger.