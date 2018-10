Kann die deutsche Pkw-Maut wirklich wie geplant an den Start gehen? Das Europäische Parlament will den Mitgliedstaaten heute in Straßburg konkrete Vorgaben machen, wie eine Straßenabgabe beschaffen sein muss. Eine Mehrheit scheint sicher. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) müsste dann wohl neu planen. Wichtige Fragen und Antworten:

.Was plant die EU? Ob Vignette, Pickerl oder Maut – ihre Zeit könnte bald vorbei sein. Das Europäische Parlament in Straßburg wird heute einen Bericht seines Verkehrsausschusses annehmen. Tenor: Es steht jedem Mitgliedstaat frei, ob er eine Maut einführt oder nicht. Wenn er es aber tut, muss die Straßenbenutzungsgebühr entfernungsabhängig gestaltet sein. Mit anderen Worten: Wer weit fährt, hat mehr zu zahlen als jemand, der nur ein paar Kilometer die Schnellstraße benutzt. Auch einen Starttermin gibt es bereits: Die Abgeordneten wollen das System für Lkw und Busse bis 2023 umgesetzt sehen, für Pkw ab 2026. In Brüssel und Straßburg denkt man an einen Betrag von beispielsweise fünf bis zehn Cent pro Autobahn-Kilometer. Weitere Zuschläge könnten die Mitgliedstaaten in Eigenregie draufschlagen– beispielsweise eine Lärm-Pauschale in der Nähe von Wohngebieten oder einen Stau-Cent auf viel befahrenen Strecken. Besonders ärgerlich für Handwerksbetriebe und mittelständische Unternehmen: Klein-Lkw wie Sprinter wollen die Parlamentarier mehr zur Kasse bitten als Pkw. .Was bedeutet das für Deutschland? Für die deutschen Mautpläne würde dies einen schweren Rückschlag bedeuten. Zwar sehen die Entwürfe der Koalition – wie von der EU ebenfalls gefordert – eine höhere Belastung für Fahrzeuge vor, die viele Schadstoffe in die Luft pusten. Von einer gemäß der gefahrenen Entfernung gestaffelten Maut kann allerdings keine Rede sein. Berlin plant Vignetten, die für eine bestimmte Frist gültig bleiben, egal wie weit der Fahrer in dieser Zeit unterwegs ist. .Wie realistisch ist der Plan? An einer Mehrheit im Plenum der europäischen Abgeordnetenkammer bestand nach den Vorgesprächen am Mittwoch kein Zweifel. Die EU-Abgeordnete Kerstin Westphal (SPD) sagte gegenüber unserer Zeitung: „Würde der streckenbasierte Ansatz auf Pkws ausgeweitet, wäre die deutsche Maut nicht europarechtskonform. Man müsste sich also etwas anderes überlegen.“ Der verkehrspolitische Experte der CSU-Gruppe im EU-Parlament, Markus Ferber, hält das Papier für eine Art „Denkstück“: „Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass sich die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten ernsthaft damit befassen werden“, erklärte er. Abgesehen von Datenschutzproblemen, wären die notwendigen Investitionen für die betroffenen Mitgliedstaaten immens. Denn neben Deutschland mit seiner geplanten Pkw-Abgabe müssten Österreich, Ungarn, die Slowakei, Slowenien und Skandinavien ihre bereits bestehenden Gebührensysteme für Autobahnen völlig umbauen. Lediglich Frankreich und Italien dürften ihre Mautsysteme weiter betreiben.

