Schönefeld 03. September 2018, 13:51 Uhr

Bruchlandung: Pannenflughafen BER feiert Geburtstag

Selbst zwölf Jahre nach dem ersten Spatenstich am 5. September 2006 ist an Flugbetrieb am neuen Hauptstadtflugahfen nicht zu denken. Nach unzähligen Pannen wird das Gelände stattdessen als VW-Parkplatz, Filmkulisse und Laufstrecke verwendet