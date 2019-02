Wenn Politiker einer Gruppe von Bürgern ins Portemonnaie greifen wollen, um das Geld an eine andere Gruppe zu verteilen, bezeichnen sie in letzter Zeit ihre Pläne nicht so, dass der Name den Inhalt beschreibt, sondern sie bemühen schön klingende, aber sachlich verfehlte Etikette wie „Starke-Familien-Gesetz“, „Respekt-Rente“ oder „Solidarisches Grundeinkommen“. Kratzt man an der schönen Fassade, so stellt man zumeist fest, dass die Sache selbst einen Haken hat. Vielleicht bräuchte man sonst auch nicht den Euphemismus in der Verpackung.

Unterstützung für (einkommens)schwache Familien

Beim ersten Beispiel geht es um eine Unterstützung von Familien, die gerade nicht stark sind, sondern (einkommens)schwach: Das Gesetz sieht primär eine Erhöhung des Kinderzuschlags von derzeit 170 Euro im Monat vor, der Familien mit geringen Einkommen davor bewahren soll, Grundsicherung (im Volksmund: Hartz IV) beantragen zu müssen. Aber auch der Kinderzuschlag muss beantragt werden, was derzeit oft aus Unkenntnis unterbleibt. Ein weiterer Nachteil ist, dass bei Familien, die sowohl den Kinderzuschlag als auch Wohngeld beziehen, bei einer Gehaltserhöhung beide Transfers gekürzt werden, wodurch das verfügbare Einkommen sogar sinken kann. Besser als ein neues schön klingendes Leistungsgesetz wäre es, das System der Zuschüsse an bedürftige Haushalte so zu entzerren, dass es überschaubar wird und negative Arbeitsanreize vermieden werden. Aber ein solches Programm kann man schlecht medienwirksam verkaufen.

Willkürliche Kriterien

Noch schlimmer steht es um die von Bundessozialminister Heil geplante „Respekt-Rente“, mit der angeblich die Lebensleistung der Empfänger honoriert werden soll. Aber soweit diese in bezahlter Arbeit, Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen besteht, wird sie exakt durch die Entgeltpunkte der gesetzlichen Rentenversicherung erfasst. Der Minister will aber einer Gruppe von Menschen, deren erworbene Entgeltpunkte nicht für eine auskömmliche Rente reichen, nach relativ willkürlichen Kriterien (mindestens 35 Beitragsjahre – warum nicht 34? -, egal ob Vollzeit oder Teilzeit gearbeitet wurde) die Rente aufstocken, ohne dass geprüft wird, ob sie diesen Zuschlag wirklich zum Leben benötigen oder ob sie z.B. durch den Ehepartner gut abgesichert sind. Selbstverständlich wird diese Leistung wie jede Rente von der nachfolgenden Generation finanziert, die ohnehin viel höhere Beiträge wird zahlen müssen als die heutigen Rentner. Aber wer diese zusätzliche Leistung als zu teuer und nicht zielgenau kritisiert, behandelt Rentner „respektlos“.

Beschäftigungsprogramm für 1000 Arbeitslose

Den Gipfel bildet das von Berlins Regierungschef Müller geplante „Solidarische Grundeinkommen“, das nach dem viel diskutierten und schön klingenden „bedingungslosen Grundeinkommen“ benannt ist, hinter dem sich aber in Wahrheit ein staatliches Beschäftigungsprogramm für 1000 (!) Arbeitslose verbirgt. Noch dazu wird dieses Mini-Programm als „Alternative zu Hartz IV“ angepriesen. Der Trick dabei ist, dass Müller es als Test verkauft und deshalb 80 Prozent der Kosten auf den Bund abwälzen will. Aber was „solidarisch“ heißt, kann ja nicht falsch sein, denn wer wollte schon gegenüber Arbeitslosen unsolidarisch sein?

Der Verfasser lehrt Wirtschaftspolitik an der Universität Konstanz und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium.