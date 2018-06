von SK

In Baden-Württemberg sind folgende Kontrollsäulen geplant

B 10 in Pforzheim zwischen Sägewerkstraße/Im alten Steinbruch und BAB 8

B 19 in Untermünkheim zwischen Dobelbach und Kupfer

B 290 in Satteldorf in Höhe Gröningen zwischen Triftshäuser Straße und Helmshöfer Straße

B 3 in Heitersheim zwischen Eschbacher Straße und Maltesterstraße/Johannitertraße

B 31 in Breisach am Rhein zwischen L134/Hartheimer Straße und Breisacher Straße

B 317 in Maulburg zwischen Waldstraße und Schlierbach

B 35 in Philippsburg zwischen Rheinniederungskanal und Verl. Pfinzkanal

B 36 in Rheinstetten in Forchheim in Höhe Messegelände

B 463 in Nagold-Hochdorf zwischen Herrenwald und L356

B 463 in Bad Liebenzell an der Pforzheimer Straße zwischen Regulastraße und Monbachtal

B 500 in Schönwald im Schwarzwald auf der Furtwanger Straße

B 10 in Lonsee vor Luizhausen

B 295 in Stuttgart in Weilimdorf in Höhe Fasanengarten

B 14 in Backnang zwischen Sulzbacher Straße und Ludwigsburger Straße/Im Kelteracker

B 19 in Rosengarten zwischen Blümelbach und Uttenhofen

B 315in Bonndorf an der Schaffhauser Straße hinter Schweizer Straße/Meisenweg

B 28 in Bad Peterstal-Griesbach zwischen Dollenbächle und B 500

B 3 in Wiesloch nach der Walldorfer Straße

B 3 in Bühl in Höhe Engertgraben

Diese Kontrollsäulen sind bereits errichtet

B 10 in Korntal-Münchingen zwischen Aischbach und Kornwestheimer Straße

B 10 in Wernau (Neckar) zwischen Neckar und Fils

B 10 in Mühlacker bei Dürrmenz in Höhe Flugplatz

B 14 in Tuttlingen zwischen Am Kirchenweg und Im Jungen Steigle

B 14 in Balgheim zwischen Hauptstraße und Dollenäcker

B 27 in Mosbach zwischen Hochhausen und Obrigheim

B 27 in Ofterdingen in Höhe Ehrenbach

B 28 in Blaubeuren bei Wennenden

B 290 in Crailsheim an der Blaufelder Straße zwischen Hauptfriedhof und Aarbach

B 292 in Östringen an der Hauptstraße zwischen Kraichgauer Weinstraße und Industriestraße

B 293 in Walzbachtal zwischen Finkenweg und Wielandweg

B 294 in Ölbronn-Dürrn zwischen Kreßbach und Löchlesgraben

B 295 in Calw zwischen Breiter Heerstraße/Im Felde und Hauptstraße

B 296 in Bad Wildbad zwischen Davidsweg und Calwer Straße

B 3 in Ubstadt-Weiher vor dem Hochstattweg

B 311 in Ehingen zwischen L273 und Deppenhausen

B 313 in Grafenberg bei Tischardt vor der K6713

B 313 in Gammertingen zwischen L275 und Kläranlage

B 314 in Hilzingen zwischen Speckgraben und Hofwiesengraben

B 31n in Überlingen in Höhe Nesselwangen

B 33 in Offenburg zwischen K 5331 und Zum Großen Deich

B 34 in Wehr zwischen Lachengraben und Wehra

B 37 in Binau zwischen Neckarstraße und Schlossstraße in der Höhe Im Löhl

B 39 in Obersulm zwischen Aubach und Breitäcker/Neuhausstraße

B 39 in Heilbronn zwischen K9558 und Franz-Reichle-Straße

B 462 in Bischweier zwischen L 67 und Kuppenheimer Straße

B 463 in Albstadt zwischen K7152 und Lerchenstraße

B 465 in Leutkirch im Allgäu bei Reichenhofen vor der K 8030

B 467 in Tettnang zwischen Lindauer Straße und Waldparkplatz Schäferhof

B 491 in Engen zwischen Talmühle und Furtgraben

B 535 in Schwetzingen zwischen BAB 6 und Mannheimer Landstraße

Quelle: Toll Collect

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein