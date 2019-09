Auf den ersten Blick hat das Arbeiten von zu Hause aus viele Vorteile: Man ist nicht mehr an feste Arbeitszeiten gebunden, erspart sich einen langen Arbeitsweg und kann nebenbei noch auf seine Kinder aufpassen. Auch technisch ist das Arbeiten vom eigenen Schreibtisch oder dem heimischen Garten aus kein Problem mehr. Fast jeder Haushalt hat heute einen schnellen Internetanschluss, mit dem man sich in die Firmensoftware einloggen kann. Zudem sparen sich die Unternehmen so hohe Kosten für Büromieten.

Die schöne neue Arbeitswelt hat allerdings auch ihre Schattenseiten. Denn oft kommt es im Home Office zur Selbstausbeutung. Wer zu Hause ständig auf PC, Tablet oder Smartphone starrt, kann auch nach Dienstschluss nicht entspannen. Entsprechend oft leiden Heimarbeiter unter psychischen Belastungen. Dieses Problem lässt sich nicht allein durch Vorschriften aus Berlin lösen. Die Arbeitnehmer selbst sind in der Pflicht, nach einem langen Arbeitstag ihr Dienst-Smartphone auszuschalten.