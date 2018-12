von Rolf Obertreis

Klar war immer: Wer auf Bitcoins und andere Krypto-Währungen setzt, spekuliert. Zwar kommen Bitcoins nach und nach in der Realwirtschaft an. So gibt es weltweit angeblich 4000 Automaten für Krypto-Währungen. Trotzdem bewegt sich das digitale Geld noch in einer engen Marktnische. Notenbanker sind skeptisch, Aufseher warnen vor Missbrauch durch Kriminelle. Niemand kontrolliert die Geldflüsse. Bitcoin und andere Kryptowährungen sind nicht reguliert. Es gab Hackerangriffe auf Handelsplattformen.

Dabei beharren Bitcoin-Verfechter darauf, dass die Krypto-Währung dank Blockchain extrem sicher sei. Und dass Zahlungen schnell und kostengünstig weltweit geleistet werden können. Das mag stimmen. Trotzdem kann der Bitcoin offensichtlich bislang nicht überzeugen. Die extremen Schwankungen sprechen dafür, dass Zocker das Bild bestimmen. Das macht es durchaus seriösen Experten schwer, die im Bitcoin eine ernsthafte Alternative zu etablierten Währungen sehen. Um wirklich zu überzeugen, müssten Kryptowährungen überwacht und beaufsichtigt werden. Für Privatanleger – es sei denn sie wollen zocken und kalkulieren auch einen Totalverlust ein – kann das derzeit nur heißen: Finger weg.