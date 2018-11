Armut wird in Deutschland oft vererbt. Der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär gelingt bei uns nur selten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung.

Der Hauptgrund dafür ist, dass es Kindern aus einkommensschwachen Familien im Bildungssystem schwer haben, hohe Abschlüsse zu erreichen. Und diese garantieren nun mal in der Regel hohe Einkommen. Wer aus einem Akademiker-Haushalt kommt, hat dagegen gute Chancen, nach dem Studium Karriere zu machen. Außerdem gelingt Langzeitarbeitslosen zu selten wieder der Sprung ins Berufsleben.

Das gewerkschaftsnahe Institut legt den Finger zu Recht in diese Wunde und zieht aus der Studie die richtigen Schlüsse: Wir brauchen mehr Bildungs- und Weiterbildungschancen für die Benachteiligten. Das gilt umso mehr in unserer globalisierten und digitalisierten Welt. Der Pink-Floyd-Schlachtruf "We don't need no education" ("Wir brauchen keine Bildung") aus den 70er-Jahren muss umgedichtet werden.

