Die Spritpreise in Deutschland schwanken immer mehr. Gerade haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Tankstellen nicht mehr nur morgens, mittags, abends und nachts an der Preisschraube drehen, sondern zusätzlich noch vormittags eine weitere Preisrunde eingebaut haben.

Der Tanz der Preise, der die Autofahrer zur Weißglut treibt, ist Folge einer Entwicklung, die ihnen eigentlich zu Gute kommen sollte. Seit einiger Zeit muss jede Preisänderung an Tankstellen dem Bundeskartellamt angezeigt werden. So sollen Preisabsprachen und damit überhöhte Notierungen verhindert werden. Allerdings weiss so auch die eine Tankstation sofort, welchen Preis die andere anschlägt und kann in Echtzeit reagieren.

Autofahrer müssen Apps nutzen

Diesem Preis-Ping-Pong kann der Kunde eigentlich nur begegnen, indem er Handy-Apps und Preisvergleichsrechner nutzt und konsequent die günstigste Station in der Nähe ansteuert. Wer diese technischen Möglichkeiten nicht nutzt, läuft Gefahr zu viel Geld in den Tank zu setzen.