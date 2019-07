von Micheal Schwarz

Die Entscheidung von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), das bundesweite Zentrum für Batterieforschung in Münster anzusiedeln, sorgt im Südwesten für Ärger. „Die fachlichen Gründe für die Entscheidung müssen transparent und nachvollziehbar dargelegt werden“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Stuttgart.

Mehrere Bewerbungen

Gleich mehrere Länder hatten sich als Standort für das bundesweit erste Batterieforschungszentrum beworben – darunter Baden-Württemberg mit Ulm, Bayern mit Augsburg und Niedersachsen mit Salzgitter. So stellte die grün-schwarze Landesregierung mit Blick auf ein positives Votum aus Berlin sogar 185 Millionen Euro extra zur Verfügung. Doch es kam anders, die Wahl fiel auf Münster. Daraufhin wurde Kritik an Karliczek laut – stammt sie doch aus Ibbenbüren in der Nähe von Münster. Ihr Bundestagswahlkreis Steinfurt III schließt an den Wahlkreis Münster an. Wollte die Ministerin hier ihrer Heimat einen Gefallen tun?

Im Nachhinein korrigiert?

Die Ministerin weist diesen Vorwurf zurück. Um nicht den Eindruck der Befangenheit entstehen zu lassen, habe nicht ihr Haus, sondern das Bundeswirtschaftsministerium den Vorsitz der sogenannten Gründungskommission übernommen, die über die Vergabe entschied, lautet die Argumentation im Umfeld Karliczeks. Doch es hält sich das Gerücht, eine erste Entscheidung pro Ulm sei im Nachhinein korrigiert worden. Mit dem Forschungsstandort will der Bund die Batterietechnologie – einer der zentralen Bausteine bei der Transformation hin zur E-Mobilität – ankurbeln. 500 Millionen Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden.

Brief an Merkel

In Stuttgart ist die Verärgerung über die jetzige Wahl jedenfalls groß. Kretschmann wandte sich daher mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder und dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil in einem gemeinsamen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel. In diesem weisen die Regierungschefs darauf hin, dass die Rahmenbedingungen in Ulm, Augsburg und Salzgitter für die Batterieforschung deutlich besser seien als in Münster. „Mit der Entscheidung für Münster, die wohl einen langwierigen Aufbau neuer Strukturen nach sich zieht, wird wertvolle Zeit im Wettlauf gegen Deutschlands Wettbewerber verloren“, heißt es in dem Schreiben.

Ist verärgert: Winfried Kretschmann | Bild: Britta Pedersen/dpa

Zudem preschte CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart nach vorne. Bei einem Telefonat am vergangenen Samstag habe Forschungsministerin Karliczek ihm zugesagt, dass das Land Baden-Württemberg auf jeden Fall mit einer zweistelligen Millionensummen in Höhe von mindestens 50 Millionen Euro unterstützt werde, ließ Reinhart verlauten.

Karliczek reagierte mit einem Brief an Reinhart. Darin schreibt sie, die Entscheidung für Münster sei keine Entscheidung gegen Ulm oder andere Standorte gewesen. Der Südwesten solle weiter miteinbezogen werden. Wie dies aussehen soll, will sie am Donnerstag in einem Gespräch mit Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut erläutern.