Der Fernverkehr der Bahn lahmgelegt, 440 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen, Hunderttausende Pendler zu spät oder gar nicht bei der Arbeit. Die bittere Bilanz des ersten Warnstreiks zeigt, dass die Tarifparteien im aktuellen Bahn-Arbeitskampf mit dem Feuer spielen. Insbesondere die Gewerkschaft EVG hat ihre Machtposition dabei knallhart ausgenutzt. Diese ergibt sich aus dem grassierenden Personalmangel in Stellwerken und beim Zugpersonal. Nach jahrelangen Sparrunden ist das System Bahn so auf Kante genäht, dass es nicht einmal eines Warnstreiks bedarf, um Deutschland stillstehen zu lassen. Eine Grippevirus in einer Bahnkantine reicht da eigentlich schon aus. Das Bahn-Management steht daher in der aktuellen Tarifrunde mit dem Rücken zur Wand. Dass ein billiger Abschluss für den Staatskonzern dabei herauskommt, ist jetzt schon ausgeschlossen. Die Arbeitnehmer müssen aber aufpassen, dass ihnen ihre Macht nicht zu Kopfe steigt. Wenn sie übertreiben, ist ihnen Volkes Zorn gewiss.