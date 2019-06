Gut dreieinhalb Jahre nach Beginn der Dieselkrise hat sich der Gebrauchtwagenmarkt neu sortiert. Die Diesel-Hysterie der vergangenen Jahre ist beendet. Die Phase, in der sich Kunden panikartig von alten Selbstzündern trennten, auch. Zeit für eine Bestandaufnahme und die Frage: Lohnt sich der Kauf eines Alt-Diesels derzeit?

Für wen lohnt sich ein Dieselfahrzeug überhaupt?

Wer sich aus Kostengründen einen Diesel zulegen will, sollte mindestens 12.000 besser 15.000 Kilometer im Jahr fahren. Darunter lohnt die Anschaffung eines Benziners. Wer sich für einen Gebraucht-Diesel entscheidet, sollte bedenken, dass die Innenstädte mancher Metropolen für ihn dann tabu sind. Auch wenn flächendeckende Innenstadtfahrverbote auf breiter Front immer unwahrscheinlicher werden, sperren etwa Hamburg oder Stuttgart alte Dieselautos bis zur Schadstoffklasse Euro 5 beziehungsweise Euro 4 aus.

Wie steht der Diesel da?

Die Dieselkrise hat den Gebrauchtwagenmarkt enorm beeinträchtigt. Früher galt der Selbstzünder als sehr wertstabil. Das hat sich geändert. Mittlerweile ist der Wertverlust, den Dieselautos erfahren, deutlich höher als bei Benziner-Modellen. Für Autofahrer, die mit entsprechenden Fahrzeugen liebäugeln, bedeutet das, dass Schnäppchen möglich sind.

Wie stellt sich die Wertentwicklung von Gebrauchten dar?

Nach nur drei Jahren und einer Laufleistung bis 60.000 Kilometern haben fabrikneue Diesel-PkW im Durchschnitt fast die Hälfte ihres ursprünglichen Wertes verloren. Nach aktuellen Daten der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) sank der Wert von drei Jahre alten Dieselautos im Bundesdurchschnitt im Juni auf 52,5 Prozent des Listen-Neupreises. Einen drei Jahre alten Benziner konnten die Händler nach Daten des DAT-Dieselbarometers immerhin noch für 57,1 Prozent des Neupreises losschlagen. „Gebrauchte Diesel-Pkw sind derzeit gemessen am Preis-Leistungsverhältnis sehr attraktiv“, sagt DAT-Sprecher Martin Endlein. Auch vom ADAC heißt es, „ältere Diesel-Fahrzeuge sind derzeit sehr günstig und mit erheblichen Abschlägen zu bekommen“. Auch das Angebot, insbesondere von Fahrzeugen der Schadstoffklasse Euro 5 sei nach wie vor groß. Das bestätigen auch Händler. Im Vergleich zum Vorjahr verkaufe man Alt-Diesel „insgesamt noch einmal zu etwas niedrigeren Preisen“, sagt beispielsweise Marcus Stein, Geschäftsführer des Opel-Großhändlers Staiger in Stuttgart.

Gibt es Preisunterschiede?



Um einen günstigen Alt-Diesel zu ergattern, lohnt der Blick über den Tellerrand hinaus. Nach Wahrnehmung von DAT-Experten Endlein, kann es sich insbesondere lohnen, in Ballungszentren nach Gebrauchten umzuschauen. Das Angebot sei dort groß, die Preise niedrig. Allerdings wird der deutsche Gebrauchtwagenmarkt maßgeblich von etwa zwei Dutzend Großhändlern bestimmt, die ihre Diesel-Altfahrzeuge gezielt auch auf dem Land vermarkten. Wer Schnäppchen sucht, muss also nicht zwingend in die Großstadt. Generell gilt: Der Wertverlust von Alt-Dieseln kann laut DAT regional wie auch modellbedingt sehr viel höher ausfallen als im Bundesschnitt.

Ist der Wertverlust eher bei großen oder kleinen Autos höher?

Eine generelle Aussage ist, schwer. Klar ist aber, dass die Auswahl an gebrauchten Modellen insbesondere bei Kompaktwagen groß ist und deren Preise daher tendenziell niedrig sind. Der Grund: Vor der Dieselkrise wurden auch Kleinwägen oft mit Dieselmotoren ausgerüstet, heute ist das seltener der Fall. Andererseits sei der Preisabstand zwischen Selbstzünder und Benziner etwa bei größeren SUVs mit Automatikgetriebe relativ hoch, weiß DAT-Sprecher Endlein. Die Dieselvarianten seien hier überdurchschnittlich günstiger als von Otto-Motoren angetriebene Fahrzeuge. „Einige Tausende Euro“ könne der Preisunterschied bei sonst gleichen Fahrzeugen ausmachen.

Muss man sich beim Kauf eines Altdiesels aus Öko-Gründen Sorgen machen?

„Ein schlechtes Gewissen müssen Käufer von Gebraucht-Dieseln nicht haben, immerhin verhindern sie die Verschrottung eines funktionierenden Fahrzeugs oder seinen Export. Und auch ältere Diesel sind relativ sauber und brauchen vor allem deutlich weniger Sprit als vergleichbare Benziner„, sagt ADAC-Sprecherin Katrin van Randenborgh. Händler berichten vor Fällen, in denen Käufer Benzin-SUVs nach kurzer Zeit wieder aufgeben und sich wieder einen Diesel zulegen – maßgeblich geht das auf den deutlich niedrigeren Verbrauch zurück.

Themen des Tages So habe ich von VW mein Geld zurückgeholt: Ein US-Diesel-Kläger berichtet exklusiv Das könnte Sie auch interessieren

Ab welcher Laufleistung sollte man besser die Finger von einem Gebrauchten lassen? Die alte Regel, wonach ab 100 000 Kilometer Laufleistung, die Reparaturanfälligkeit stark ansteige, gelte nicht mehr uneingeschränkt, sagt Martin Endlein von der DAT. Auch mit deutlich mehr Kilometern auf dem Tacho, seien die Fahrzeuge heutzutage oft noch „in gutem Zustand“. Im Zweifel rät der Fachmann zum Kauf beim Markenhändler oder über eines der Gebrauchtwagenprogramme der Hersteller, wie etwa Audi-Plus oder „Junge Sterne“ von Daimler. Grund: Hier sind selbst Gebrauchte intensiv technisch gecheckt und mit Garantieleistungen ausgestattet. Im Zweifel lohnt auch der Blick eines Sachverständigen auf das Fahrzeug, um die Plausibilität der Händlerangaben zu verifizieren. Wie sieht es bei Neuwagen aus? Vor der Dieselkrise wurden in Deutschland jährlich fast genau so viele Diesel- wie Benzin-Pkw zugelassen. Das hat sich geändert. Heute beträgt der Anteil der Selbstzünder an den Neuzulassungen noch knapp ein Drittel. Am Schadstoffausstoß kann es nicht mehr liegen. Moderne Diesel (Euro-6d-Temp) stoßen durchschnittlich drei Viertel weniger gesundheitsgefährdende Stickoxide aus als Euro-5-Modelle. Der Diesel ist also viel sauberer geworden.