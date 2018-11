Stuttgart – In seltener Eintracht haben Vertreter von Immobilienbesitzern und Mietern Pläne des Bundesfinanzministeriums zur Grundsteuerreform kritisiert. Die Überlegungen seien "völlig unrealisitisch", sagte Udo Casper, Geschäftsführer des Landesmieterbunds unserer Zeitung. Mieter würden in vielen Fällen stärker belastet als bisher. Auch die Immobilienbesitzer halten die Pläne für "unausgegoren", insbesondere weil sie Ungleichheiten im Wohnungsmarkt verstärkten. "In Gegenden mit hohen Miet- und Immobilienpreisen würde es wahrscheinlich teurer, in strukturschwachen Regionen könnte es zu Entlastungen kommen", sagte Ottmar Wernicke, Geschäftsführer von Haus & Grund Württemberg unserer Zeitung.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Bemessung der Grundsteuer neu ordnen. Bild: dpa | Bild: Michael Kappeler

Wer zahlt die Zeche?

Als Beispiele für potenziell steigende Belastungen nannte Wernicke Ballungsräume wie Stuttgart und Uni-Städte wie Konstanz oder Freiburg. Günstiger könnte es in Teilen des Schwarzwaldes und der Alb werden.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will die Grundsteuererhebung umfassend reformieren. Das ist nötig, weil das Bundesverfassungsgericht die bisherige Praxis als verfassungswidrig einstuft.

Schon heute ein teures Pflaster: Freiburg. Bild: dpa | Bild: Patrick Seeger

Künftig soll die Steuerhöhe nicht mehr anhand historischer Grundstückswerte festegelegt werden, sondern auch die Wohnungsgröße, deren Alter und die Miethöhe einbeziehen.

Bundesfinanzminister Scholz wies indes Befürchtungen zurück, dass Belastungen für Mieter stark steigen könnten. Es gehe um eine gerechte Lösung, sagte er. „Wir haben nur einen Schuss frei.“

