Was tun, wenn das klassische Bank-Geschäft immer weniger Gewinn abwirft? Jürgen Findeklee hat die Antwort gefunden: „Man muss in neue Bereiche vorstoßen“, sagt der Vorstandschef der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar.

Gefragt war ein neues Geschäftsmodell

Vor zehn Jahren witterte Findeklee seine Chance. Nach der Finanzkrise lagen fast alle deutschen Banken am Boden. Insbesondere aber hatte es die großen Privatbanken getroffen, die sich mit riskanten Geschäften in Übersee verspekuliert hatten. Um Kosten zu sparen, zogen sie ihre Aktivitäten in immer weniger großen Standorten zusammen und verabschiedeten sich zusehends vom flachen Land. Auch die Auslandsabteilungen der Banken in vielen Klein- und Mittelstädten fielen diesem Trend zum Opfer.

Wirtschaft Der Iran: Eine Nische für kleine Banken Das könnte Sie auch interessieren

Plötzlich habe es keinen mehr gegeben, der mittelständische Unternehmen bei ihrem Schritt ins Ausland habe beraten und helfen können, sagt Volksbanker Findeklee aus Tuttlingen. Und das, obwohl das Wachstum vor allem im Ausland stattfinde. Findeklee erkannte die Lücke und stieß mit einem eigenen Geschäftsmodell hinein. Zusammen mit anderen Genossenschaftsinstituten, etwa in Konstanz, starteten die Tuttlinger eine Kooperation. Sie hatte zum Ziel, die lokale Wirtschaft bei ihren Internationalisierungsbemühungen zu unterstützen. Damals gründete man das Kompetenz-Center International, in dem die Auslandsexpertise gleich mehrerer Volksbanken aus Baden-Württemberg heute gebündelt ist. Innerhalb kurzer Zeit habe sich das Angebot zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, sagt Findeklee. „Das Geschäft läuft sehr gut.“ Unter der Leitung der Bankerin Patrizia Melfi sei die Mitarbeiterzahl des Kompetenzzentrums von drei auf zehn angewachsen. Eine Verdoppelung auf 20 Auslandsexperten, die Firmen beispielsweise bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs ins Ausland behilflich sind, sei das feste Ziel. Insbesondere helfen die Banker den Firmen, Risiken im Auslandsgeschäft abzusichern, die die Mittelständler allein nicht eingehen könnten und sich ansonsten Geschäfte durch die Lappen gehen lassen müssten. Finanzierungshilfe für Megaprojekte könne man natürlich nicht leisten, sagt Findeklee. Aber „jede Summe, die für einen Mittelständler nötig ist“, könne man absichern.

Konform mit US-Sanktionen gegen den Iran

Die Expertise der Tuttlinger ist insbesondere dann gefragt, wenn Aufträge in exotischen Regionen der Welt winken. Außer in Nord-Korea mache man überall Geschäfte, wenn Firmen dies wünschten, sagt Findeklee. Das schließt auch den Iran ein, was den Tuttlinger Bankern in der Vergangenheit einige Kritik eingebracht hat. Mittlerweile habe man das Engagement in dem Land stark zurückgefahren, sagt Findeklee. Die Abwicklung des Auslandszahlungsverkehrs, das Dokumentengeschäft oder Exportfinanzierungen für den Iran fänden nur noch für Nahrungsmittel und Medizintechnik statt, sagt der Banker. Der Grund: Diese Bereiche sind bislang von den US-Sanktionen gegen den Iran ausgenommen. Alles, was man in dem Land tue, sei daher konform mit den US-Sanktionen, sagt Findeklee.

.

Warum das Iran-Geschäft für Banken so umstritten ist:

http://www.sk.de/9753706