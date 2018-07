Es stimmt: Nie zuvor haben die Geldgeber ein Land mit derart umfangreichen Finanzspritzen vor dem Untergang bewahrt. Allerdings suggerierten zu viele zu lange, dass es sich um direkte Zuwendungen für die Bürger handeln würde. Das war nie der Fall. Athen sollte lediglich seine Rechnungen bei den Geldhäusern derer bezahlen, die auch die Finanzmittel zusammenkratzten. Das ist nicht unsolide, aber es war immer falsch, einen anderen Eindruck zu erwecken. Genauso wenig aber war es unanständig, die Vergabe von Hilfspaketen an politische Reformen zu knüpfen. Wer das verurteilt, hat nicht verstanden, dass man kein Geld verschenkt, damit es wirkungslos versickert.

Nein, Athen wird nicht auf eigenen Füßen stehen können. Noch viele Jahre, sogar Jahrzehnte nicht. Der Vergleich mit den übrigen Staaten, die nur durch die Alimente der Rettungsschirme überlebten, zeigt: Die Hellenen haben sich viel zu lange gegen Reformen gesträubt und sie dann auch noch ausgebremst. Das hat nicht nur die Geldgeber verärgert, das Signal in Richtung der Finanzmärkte war fatal. Kein Unternehmer lässt sich in einem Land nieder, in dessen bürokratischen Mühlen er jahrelang festhängt. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Europa wird sich nicht zurückziehen, aber es lässt Griechenland von der Leine. Ob daraus wirklich so etwas wie eine neue politische Selbstständigkeit wird, haben die Hellenen selbst in der Hand.

