Für Aktionäre war 2018 bisher kein gutes Jahr. Über 12 Prozent hat der Deutsche Aktienindex Dax seit Jahresanfang schon verloren. Damit droht dem deutschen Börsenbarometer der erste Jahresverlust seit sieben Jahren. Auch an anderen wichtigen Börsenplätzen wie New York, London oder Tokio ging es zuletzt bergab.

Die Gründe für den Einbruch sind vielschichtig. Für manche große Unternehmen lief es in letzter Zeit einfach nicht so, wie man sich das in den Konzernzentralen gewünscht hätte. So hat Bayer mit den juristischen Altlasten der Monsanto-Übernahme zu kämpfen. Die drei großen deutschen Autobauer Daimler, BMW und Volkswagen litten zuletzt unter dem Imageverlust des Dieselmotors und der Einführung des neuen Abgasstandards WLTP. Und selbst der badische Softwarekonzern SAP, einst Liebling der Börsianer und immer noch mit Abstand wertvollstes Unternehmen der Republik, musste nach der acht Milliarden Dollar teuren Übernahme des Daten-Spezialisten Qualtrics deutliche Abschläge hinnehmen.

Viel stärker ins Gewicht als die Einzelprobleme dieser Unternehmen fällt allerdings die politische Großwetterlage. Der protektionistische Kurs von US-Präsident Donald Trump schwächt auf Dauer alle Volkswirtschaften der Welt – egal ob diesseits oder jenseits des Atlantiks. Auch die Unwägbarkeiten des britischen EU-Austritts sind Gift für die Börse. Zudem haben jede Menge Länder – von Italien über die Türkei bis zu Argentinien – große Probleme, ihren Staatshaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Trotzdem stellt sich die Frage, warum diese politischen Faktoren ausgerechnet in diesem Herbst für so große Nervosität an den Börsen gesorgt haben. Trump ist schon fast zwei Jahre im Amt und hat im Wahlkampf klipp und klar gesagt, wofür er steht. Auch das Brexit-Votum liegt schon über zwei Jahre zurück. Und bereits im Jahr 2017 warnten die Wirtschaftsweisen Lars Feld und Christoph Schmidt im SÜDKURIER vor einer Italienkrise und bezeichneten das Land als Sorgenkind Europas.

Um die gegenwärtige Schwäche der Börsen zu erklären, muss man vor allem auf den amerikanischen Technologiesektor blicken. Hier gab es für Unternehmen wie Apple, Google, Facebook, Microsoft oder Amazon in den letzten Jahren nur eine Richtung: aufwärts. Gemeinsam zogen die Tech-Giganten aus dem Silicon Valley die Aktienmärkte mit nach oben. Doch der Aufwärtstrend wurde im Sommer durchbrochen. Auf einmal fielen die Aktien der großen Software-Konzerne wieder auf ein gesundes Maß.

Viele Aktionäre fühlten sich an die Dotcom-Blase aus dem Jahr 2000 erinnert, als viele völlig überbewertete Internet-Konzerne an der Börse abstürzten. Zwar ist die Situation um die Jahrtausendwende nicht mit heute vergleichbar, da die meisten Software-Unternehmen mittlerweile anders als damals solide Gewinne erwirtschaften. Doch an den Aktienmärkten spielt die Psychologie bekanntlich eine große Rolle. Und so übertrug sich diese Angst auch auf andere Sektoren. Auf einmal wurden die politischen Risiken an den Märkten anders bewertet, obwohl sich an der Faktenlage wenig geändert hat.

Panikverkäufe helfen nicht weiter

Nur so ist zu erklären, warum Negativschlagzeilen einzelner Unternehmen derzeit für so große und manchmal übertriebene Ausschläge bei den Kursen sorgen. Der Optimismus der Aktionäre ist – auch durch die wieder anziehenden Zinsen in den USA – deutlich gedämpfter als noch zu Jahresbeginn.

Anleger sollten sich von der Unruhe an den Aktienmärkten aber nicht verunsichern lassen. Langfristig sind Aktien immer noch die beste Anlageform. Wer jetzt panisch aussteigt, verliert bares Geld. Klüger ist es, die derzeitige Schwäche auszunutzen und zumindest mit kleinen Beträgen günstig in den Aktienmarkt einzusteigen. Freilich sollte man nicht gleich alles auf eine Karte setzen und eine ausreichende Reserve in der Hinterhand behalten.

