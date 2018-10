Die Konzernmutter des Friedrichshafener Motorenbauers Rolls-Royce Power Systems (RRPS) will angeblich in Friedrichshafen hunderte Stellen abbauen. Das erfuhr der SÜDKURIER aus Betriebsratskreisen. Demnach stehen bis zu 400 der knapp 6000 Arbeitsplätze am Bodensee auf der Kippe. Grund für den Jobabbau sei der Druck der britischen Konzernmutter Rolls-Royce, die um jeden Preis Kosten einsparen wolle.

Bis 2020 gilt in Friedrichshafen eine Standortgarantie, so dass betriebsbedingte Kündigungen vorerst ausgeschlossen sind. Allerdings plane das Unternehmen ein umfangreiches Abfindungsprogramm, bei dem möglichst viele Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig verlassen sollen, hieß es in Betriebsratskreisen.

Das Unternehmen wollte sich zu den Kürzungsplänen nicht äußern. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu Spekulationen über möglichen Stellenabbau keine Stellung nehmen werden", sagte ein Unternehmenssprecher. "Wir sehen für Rolls-Royce Power Systems und MTU Friedrichshafen derzeit eine äußerst positive Auftragslage, so dass uns eher der bestmögliche Einsatz bestehender und der mögliche Aufbau weiterer Kapazitäten beschäftigt“, so der RRPS-Sprecher weiter.

Für kommenden Donnerstag ist eine Betriebsversammlung angesetzt.

