Herr Brandt, warum wird die Erwin Hymer Group verkauft?

Die Eignerfamilie hat sich entschieden, das Unternehmen nicht mehr aktiv zu steuern. Hymer ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben uns vom Mittelständler in eine richtig große Firmen-Gruppe verwandelt. Daher war es weitsichtig und eine Frage der Verantwortung, sich nach einer zukunftsfähigen Aufstellung umzusehen. Mit Thor haben wir sie gefunden.

Die Familie zieht sich aus dem Caravan-Geschäft nicht ganz zurück, sondern erhält Thor-Aktien. Was ist der Hintergrund?

Die Familie will mit der Branche verbunden bleiben. Es war ja wahrhaft keine leichte Entscheidung, sich von der Erwin Hymer Gruppe zu trennen, sie ist mit dem Caravan-Geschäft aufgewachsen. Ein Teil des Kaufpreises wurde in Thor-Aktien ausgezahlt und die Familie ist jetzt ein bedeutender Thor-Aktionär.

Was passiert mit den Aufsichtsratsposten der Familie?

Die Familie hat weiter einen Aufsichtsratsposten in der Erwin Hymer Group SE haben.

Was kommt auf die Mitarbeiter und die Werke zu?

Unsere Wachstumsziele bleiben bestehen. An Jobs und Werken wird in Folge des Zusammenschlusses nicht gerüttelt.

Wird Thor in Deutschland investieren?

Ja, wir haben jetzt eine noch stärkere finanzielle Kraft, strategische Investitionen, etwa in autonomes Fahren oder Elektrifizierung, zu stemmen. Im Punkto Vernetzung der Fahrzeuge ist Thor weiter als wir. Wir können also gegenseitig profitieren. Wir haben zusätzliche Schubkraft. Wir halten auch weiter nach strategisch sinnvollen Zukäufen Ausschau und setzen unsere Expansionsstrategie, etwa in Asien, fort. In den USA sind die Voraussetzungen für uns nun besser, deutlich schneller zu wachsen.

Ersatzteilversorgung, Garantieverpflichtungen – ändert sich nun etwas für Hymer-Kunden?

Ganz klar nein. Alles bleibt wie gehabt.

Sie bleiben bei der Erwin Hymer Group an Bord. Haben Sie nicht Angst, in Zukunft von Indiana aus an die kurze Leine genommen zu werden?

Nein. Thor gibt seinen Business Units viel operativen Freiraum und ich kenne den Chef von Thor, Bob Martin, sehr gut. Und wir denken in die gleiche Richtung. Thor hat unsere Wachstumspläne voll abgesegnet. Thor sieht sich als Hilfe, nicht als Bremse von Wachstum und Expansion.

