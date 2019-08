Lego: Mehr als nur Kinderspielzeug

Bild: es0lex – stock.adobe.com

Das Wichtigste zu Beginn: Ein Lego-Set kann nur für einen saftigen Preisaufschlag verkauft werden, wenn die Packung noch ungeöffnet ist. Bei Lego- Liebhabern hat das dazu geführt, dass sie nach Erscheinen oftmals gleich zwei Bausätze erwerben – einen zum Bauen und den zweiten als Wertanlage. Keine schlechte Idee, denn der Star-Wars-Todesstern II lässt sich heute für mindestens 2000 Euro verkaufen. Im Erscheinungsjahr 2005 war er für 250 Euro zu haben. Es gilt: Limitierte Auflagen steigern den Preis. Zwei Forscherinnen haben herausgefunden, dass einige Lego-Bausätze eine jährliche Rendite von rund elf Prozent erzielten. Damit schlagen sie amerikanische Aktien und sogar Gold.

Das sagt der Experte: „Es ist nicht zu bestreiten, dass der Wert eines Objekts steigen kann“, sagt Vermögensberater Albrecht Mayer der MLP-Bank. Man spreche bei der Investition in Lego oder Ähnliches von sonstigen Anlageformen: „Wir befinden uns hier im Bereich der Liebhaberei.“ Jede Rarität wie ein seltenes Lego-Set könne grundsätzlich eine Wertsteigerung erfahren: „Aber das ist reine Spekulation.“

Whisky: Ein alter Tropfen hat seinen Wert

Bild: ANDREW MILLIGAN

Der wertvollste Whisky der Welt, der Macallan Valerio Adami, hat einen Wert von einer Million Euro. Es gibt nur zwölf Flaschen des 90-jährigen Tropfens aus Schottland. Der Wert eines Whiskys steigt mit seinem Alter. Vor allem Sonderabfüllungen können sich als Wertanlage lohnen. Brennereien geben nur wenige dieser Flaschen heraus, das steigert den Wert, macht es aber schwer, eine Flasche zu bekommen. Ein guter Whisky kann eine Preissteigerung von 20 bis 30 Prozent haben. Und falls das nicht klappen sollte kann man ihn ja immer noch trinken.

Das sagt der Experte: Vermögensberater Albrecht Mayer bestätigt: „Bei Spirituosen steigt der Wert, wenn es sich um eine Sonderabfüllung handelt.“ Doch der Verbraucher wisse nicht, ob im nächsten Moment doch Rum oder Cognac mehr gefragt sei. „Bordeaux-Weine hatten jahrelang eine Wertsteigerung, weil die Chinesen ihn für sich entdeckt haben“, sagt Mayer. Mittlerweile habe sich das wieder geändert. „Ob Koi-Karpfen, Whisky oder Sammlerobjekte nun Wertanlagen oder Hobby sind, darüber kann man streiten“, sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.

Bonsai-Baum: Grüner Daumen lohnt sich

Bild: Karl Holzhauser

Pflanzen können nicht nur schön aussehen, sondern auch als Wertanlage dienen. Bei Bonsaibäumen gilt: Je älter und ästhetischer der Miniaturbaum, desto wertvoller ist er. Der teuerste Bonsai der Welt ist 900 Jahre alt und 950 000 Euro wert. In Deutschland liegen die Spitzenpreise aber bei rund 30 000 Euro. Mit einem Gang in den Baumarkt und ein wenig Gießen ist die Arbeit aber nicht getan: Der Baum sollte bei einem ausgewiesenen Fachhändler gekauft werden, allein das kann schon einige tausend Euro kosten. Um eine Wertsteigerung zu erreichen, muss er ständig gepflegt werden. Passiert das nicht, geht der teure Baum ein – und der Geldeinsatz ist weg.

Das sagt der Experte: Die Investition in Bonsai-Bäume erfordert die richtige Pflege. Es gibt ein Risiko, aber wenn es einen Käufer gibt, kann der Verkäufer an seinem Baum verdienen: „Ein Gegenstand ist immer das wert, was ein anderer bereit ist, dafür zu zahlen“, resümiert Vermögensberater Albrecht Mayer. Vielleicht findet sich ein Abnehmer für den gut gepflegten Baum. Bei Immobilien und Aktien sei die Wertentwicklung besser vorauszusagen, denn jeder investiere in diese Kapitalanlagen. In Bonsai-Bäume zu investieren bleibt dagegen weiter eine absolute Ausnahme.

Koi-Karpfen: Schwimmende Edelsteine

Bild: Christian Hager

Als „schwimmende Edelsteine“ werden die Koi-Karpfen in Japan bezeichnet. Und das nicht ohne Grund: Als Geldanlage haben die Karpfen durchaus Potenzial. Sie sind oft für unter 100 Euro zu haben, können ihren Besitzern bei Verkauf aber mehrere tausend Euro einbringen. Doch nicht jeder Fisch hat den gleichen Wert. Entscheidend ist neben dem Alter und der Farbe auch die Qualität der Schuppen. Nicht zuletzt kann die richtige Körperform den Wert des Karpfens steigern. Die Züchtung der Tiere erfordert jedoch viel Aufwand und Geschick. Nur ein gut umsorgter Fisch kann seinem Besitzer eine gute Wertsteigerung einbringen.

Das sagt der Experte: Gerade bei Lebewesen ist der Sachwert schwer abzuschätzen. Eine Garantie für ihren Wert gibt es nicht. Will jemand einen Wertgegenstand als Sicherheit für einen Hauskauf hinterlegen, „da würde ein Bänker Ihnen den Vogel zeigen“, sagt Albrecht Mayer.

Turnschuhe: Die Investition für die Füße

Bild: Noah Goldowitz

Er heißt „Jordan 1 Retro High Off-White University Blue“. Ein Turnschuh der Sportmarke Nike, aus weißem Leder mit blauen Applikationen. Der Turnschuh hat seinen Wert im vergangenen Jahr mehr als verzehnfacht: Zu Beginn war die limitierte Version für 170 Euro erhältlich, inzwischen kostet sie im Internet über 2000 Euro. Die Sneaker-Hersteller bringen regelmäßig limitierte Editionen von Turnschuhen raus. Wer eins der begehrten Objekte ergattern kann, kann es schon kurz danach für einen deutlich höheren Preis verkaufen. Dass Sneaker selbst als Wertanlage etabliert sind, beweist StockX, der Online-Aktienmarkt für Sneaker. Die Seite zeigt die aktuellen Preise und Schwankungen innerhalb der letzten 90 Tage.

Das sagt der Experte: Bei der Investition in Turnschuhe sieht Vermögensberater Albrecht Mayer ein Problem: „Die Änderung von Trends ist schwer einschätzbar.“ Ob ein Turnschuh nach seinem Kauf an Wert zu- oder abnehme, sei daher nie eindeutig vorherzusagen. „Bei solchen Gegenständen lässt sich nicht abschätzen, wie sich der Wert entwickeln wird“, sagt der Experte.

Teddybär: Zum Knuddeln und Verkaufen

Bild: Stefan Puchner

Die kuscheligen Plüschtiere sind nicht nur ständiger Begleiter in Kindertagen, sondern können auch zu wahrem Gold werden. Der Steiff-Teddybär „Happy“, der im Jahr 1926 auf den Markt kam, wurde auf einer Auktion für 157 000 Euro verkauft. Wer mit Stoffbären Geld machen will, für den sind vor allem die Teddybären der renommierten Firma Steiff aus Giengen interessant. Solche Stofftiere erzielen kontinuierliche Wertsteigerungen und erfreuen sich unter Sammlern größter Beliebtheit. Eine besonders hohe Wertsteigerung haben Teddybären, die vor 1970 entstanden sind. Hohe Rendite-Chancen bieten auch limitierte Exemplare.

Das sagt der Experte: Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hält die Investition mehr für eine Leidenschaft: Nur weil einige Kunstobjekte in jüngster Zeit stark an Wert zugelegt hätten, seien diese nicht unbedingt wertbeständige Anlagen. „Verkäufer, die das als Geldanlage anprangern, verfolgen eigene Interessen, sie verdienen schließlich am Verkauf“, sagt der VZBW-Experte. Vermögensberater Albrecht Mayer der MLP-Bank sieht bei der Investition in Teddybären eine besondere Herausforderung: „Um den Wert eines Teddybären zu erhalten, muss er richtig aufbewahrt werden“, sagt Mayer. Am besten in einem dunklen und staubfreien Raum, besser noch in einem Tresor. Am wertvollsten sind die Gegenstände in ihrer Originalverpackung. „Bei Sachwertanlagen ist immer das Problem, dass die Aufbewahrung auch Geld kostet.“