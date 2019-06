Josef Pfeil hat im Moment viel zu tun. Gerade kommt er aus München, gleich geht es weiter nach Zürich. „Immer zum Kunden“, sagt der 37-Jährige. Pfeil sitzt in einem Büro des Akkutechnik-Unternehmens Dynamis in Dettingen am Bodensee und sieht ein bisschen gehetzt aus. „Bei uns boomt das Geschäft“, sagt der Vertriebschef des badischen Mittelständlers. Da müsse man einfach viel raus.

Stammsitz auf dem Bodanrück, nahe Konstanz

Dabei ist es hier, nur einen Katzensprung vom Bodenseeufer entfernt, doch so schön. Von Pfeils Büro blickt man auf die Naturidylle des Bodanrück, gleich nebenan im örtlichen Forsthof, wird über die Zukunft des deutschen Waldes sinniert.

Bei Dynamis macht man sich eher Gedanken, wie Deutschland künftig mit Energie versorgt wird. Das Unternehmen baut und testet moderne Lithium-Ionen-Akkus für Spezialanwendungen, etwa für die Medizintechnikbranche, die Energiewirtschaft sowie Logistik- oder Sicherheitsfirmen. „Wir veredeln einfache Akkus so, dass sie genau auf die Kundenwünsche passen“, sagt Pfeil, der das Unternehmen 2008 gegründet hat.

Dazu kauft Dynamis bei den großen Zellherstellern wie Panasonic oder LG die nackten Batterien. Die Kunst besteht nun darin, die Akkus so zu kombinieren und zu verschalten, dass sie für die jeweilige Anwendung die optimale Leistung bringen.

Dafür bietet Dynamis das komplette Programm – vom einfachen verlöten der kleinen Energiepakete über umfangreiche Transport- und Sicherheitstests bis hin zur Entwicklung komplexer Batteriemanagementsysteme. „Von der Idee bis zum fertigen Produkt“ wolle man die Kunden – darunter Konzerne wie Bosch, Siemens, Abus oder ThyssenKrupp – begleiten, sagt Pfeil. Damit hat Dynamis das richtige Geschäftsmodell zur richtigen Zeit.

Josef Pfeil, Dynamis-Firmengründer und heute Vertriebschef, setzt weiter auf Firmenwachstum. | Bild: Dynamis

E-Anwendungen boomen, egal ob bei Autos und Fahrrädern oder bei Konsumerprodukten wie Handys oder Heckenscheren. Um jährlich bis zu 12 Prozent legen die Branchenumsätze laut Branchenverband ZVEI pro Jahr zu, und das Dettinger Unternehmen wächst noch schneller.

2018 habe man den Umsatz um 43 Prozent erhöht, sagt Pfeil. Dass es im laufenden Jahr bei den Erlösen nur noch um 10 bis 15 Prozent nach oben gehen soll, scheint da mehr eine nötige Verschnaufpause, denn eine Konjunktur-Delle. Die knapp 30 Dynamis-Mitarbeiter erwirtschaften mittlerweile einen Umsatz von knapp 11 Millionen Euro im Jahr. Am Standort, der eigentlich für 15 Jahre Kapazitäten bieten sollte, stoße man mittlerweile an seine Grenzen.

Akkus für Krankenhaus-Technologie

Dynamis profitiert insbesondere vom Boom der E-Anwendungen in der Medizinbranche. In vielen UV-Lichtquellen bei Zahnärzten, mit denen Kunststofffüllungen ausgehärtet werden, stecken beispielsweise die Akkus-Packs der Dettinger. Aber auch in den Temperatursensoren an Heizkörpern, Alarmanlagen oder SOS-Knöpfen bei Autos finden sich die Produkte.

Der Boom hat aber auch seine Schattenseiten. Bauteile wie einfache Kondensatoren für die Batteriemanagementsysteme würden zusehends knapp, sagt er.

Das gelte auch für Fachkräfte. Man suche sowohl Vertriebsmitarbeiter als auch Techniker und Entwickler, sagt Pfeil. Sie an den schönen Bodensee zu locken, sei gar nicht so einfach.