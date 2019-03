Der Tuttlinger Medizintechnikspezialist Aesculap hat mit seinen Anstrengungen, Kosten zu sparen, im abgelaufenen Geschäftsjahr Erfolge erzielt. 2018 habe man das Ergebnis deutlich mehr als den Umsatz gesteigert, sagte Aesculap-Chef Joachim Schulz am Donnerstag in Tuttlingen. Als Folge sei Aesculap, das weltweit rund 12 600 Mitarbeiter beschäftigt, die "ertragsreichste Sparte innerhalb des B.Braun-Konzerns". Zur Höhe des Gewinns äußert sich Aesculap traditionell nicht. Allerdings gingen die 2017 angestoßenen Sparanstrengungen weiter, sagte Schulz. "Wir sind bei unserem Kostenprogramm gut unterwegs, aber wir müssen weitermachen", so der Aesculap-Chef, der den Anbieter von Operationssaal- und Krankenhausausstattung seit 2017 führt.

Der Druck steigt

Jahrelang waren bei Aesculap die Kosten parallel zum Umsatz gewachsen. Seit einiger Zeit steigt aber der Druck der nordhessischen Aesculap-Mutter B.Braun, effizienter zu wirtschaften. Mit dem Stabwechsel an der Spitze des Melsunger Konzerns zum 1. April diesen Jahres könnte sich dieser weiter verschärfen. Dann übernimmt mit Anna Maria Braun eine sehr kostenbewusste Managerin die Führung des Unternehmens. Kurz vor Amtsantritt beschrieb sie ihre Ziele so: "Profitabilität" und "konsequentes Ressourcen-Management".

Kosten als Herausforderung

Aesculap-Chef Schulz bezeichnete es daher als große Herausforderung für das laufende Geschäftsjahr, "die Kosten im Griff zu halten". Diese steigen im Personalbereich derzeit vor allem durch den Metall-Tarifabschluss von 2018, der neben einer Sonderzahlung ein Lohnplus von 4,3 Prozent vorsieht. Als Folge hat sich Aesculap für seine deutschen Standorte das Ziel gesetzt, das Personal bei knapp 3900 konstant zu halten. Altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter werden schwerpunktmäßig durch Spezialisten – etwa im Bereich der Digitalisierung – oder durch die jährlich rund 80 hauseigenen Azubis ersetzt.

Joachim Schulz, Vorstands-Chef von Aesculap | Bild: Aesculap

Ein weiterer Kostentreiber, der derzeit der gesamten Medizintechnikbranche zu schaffen macht, sind stark gestiegene regulatorische Anforderungen aus Brüssel. Eine neue EU-Verordnung macht die Neuklassifizierung von medizinischen Produkten – vom Skalpell bis zum Nähgarn – nötig. Die Folge sei ein erheblicher personeller und finanzieller Aufwand, sagte Schulz. Rund die Hälfte der Entwicklungskapazitäten bei dem Tuttlinger Unternehmen seien derzeit nur mit der Abwicklung der mit der Richtline verbundenen Bürokratie gebunden, sagte der Aesculap-Chef. Um Kosten zu sparen, plant das Unternehmen zudem, seinen Vertrieb mit dem des B.Braun-Konzerns zusammenzulegen. Rund 200 Mitarbeiter in Tuttlingen seien davon betroffen, sagte Vertriebsvorstand Jens von Lackum. Allerdings sind die Verhandlungen dazu noch nicht abgeschlossen.

Erneutes Umsatzwachstum

Unter dem Strich ist Aesculap 2018 gewachsen – allerdings nicht mehr so schnell wie früher. Der Umsatz stieg um 2,1 Prozent auf rund 1,82 Milliarden Euro. Um eine ungünstige Wechselkursentwicklung bereinigt stand ein Plus von 5,3 Prozent an. Damit hätte das Unternehmen sein langfristiges Umsatzziel von fünf bis sieben Prozent Plus gerade noch erreicht. Insbesondere der chinesische Markt, den Aesculap immer intensiver beackert, entwickelte sich 2018 mit "zweistelligen Wachstumsraten sehr erfreulich", wie Schulz sagte. Hier sieht Aesculap auch einen seiner Investitionsschwerpunkt in den kommenden Jahren. Aber auch der deutsche Heimatmarkt, die EU und das US-Geschäft, das 2017 noch geschwächelt hatte, wuchs leicht.

Smarte Implantate

Neue Kraft will Aesculap vor allem durch eine stärkere Durchdringung seiner Produkte mit Digitaltechnik tanken. Klassische Geräte wie chirurgische Instrumente oder Implantate werden zusehens mit "Andockstellen für Sensorik und Robotik" versehen, wie die seit 2018 amtierende Forschungschefin Katrin Sternberg sagte. Dazu entwickle man beispielsweise smarte Implantate, die Abnutzungen oder krankhafte Gewebeveränderungen erkennen und medikamentös bekämpfen könnten. Dazu kommen Apps, die die Krankenhauslogistik vereinfachen. Aesculap soll sich so von einem "Produkt- zu einem Lösungsanbieter" entwickeln, der seinen Kunden Rundum-Sorglos-Pakete für bestimmte Bereiche anbieten kann.