Die Steuern gehen hoch, die Löhne auch. Und dann gibt es ja noch die Corona-Pandemie, die ganze Branchen lahmlegt. Was bleibt der geschundenen Unternehmerseele da überhaupt noch? „Eigentlich nur, mit guter Laune dagegenzuhalten“, sagt Christoph Münzer, Hauptgeschäftsführer des Schwarzwälder Industrieverbands WVIB.

Verband verspricht: „Gute Laune in Druckbetankung“

Nach einem Jahr Trübnis und Tristesse hat der Verband daher einen ungewöhnlichen Versuch gestartet und einen virtuellen „Gute-Laune-Gipfel“ veranstaltet. Frei nach dem Motto: „Das Virus ist zwar ansteckend, gute Laune aber auch“, hat der WVIB Mittelständler mit der Aufgabe betraut, zehn Minuten ausschließlich Positives kundzutun. „Top-Laune in Druckbetankung“ verspricht WVIB-Chef Münzer, der früher die juxmäßig eher untertourigen Reden für Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt geschrieben hat.

WVIB-Hauptgeschäftsführer Christoph Münzer probt den Gute-Laune-Aufstand. | Bild: WVIB

Die „vier Patronen guter Laune“, von denen Münzer an diesem Abend das Bollwerk der allseits verbreiteten Miesepetrigkeit niederkartätschen lässt, sind allesamt honorige Chefs hiesiger Mittelständler. Burkart Knospe ist so einer. Normalerweise führt er den Messtechnik-Champion Testo aus Titisee-Neustadt. Jetzt versucht er es mit Selbstironie. Obwohl er gerade konsequent dabei sei, sich in der Firma entbehrlicher zu machen, laufe es blendend, sagt er. „Zweistellige Umsatzzuwächse, das Cloud-Geschäft geht ab“. „Ich weiß nicht genau warum, aber die Welt will gerade Meßtechnik“, sagt der Testo-Chef, der allein in der Region 2000 Menschen beschäftigt.

Weitaus dynamischer entwickelt sich das Geschäft beim Präzisionsteile-Hersteller Häring vom Heuberg. Der Mittelständler hat dieses Jahr die unglaubliche Zahl von 50.000 neuen Mitarbeiterinnen eingestellt. „In den Bienenstöcken auf dem Betriebsgelände“, wie Geschäftsführerin Miriam Häring etwas verschmitzt zugibt. Aber nicht nur die Honigproduktion fürs Frühstücksbuffet in der Betriebskantine, auch der Ausstoß an Teilen für Turboladern und Öldruckpumpen steigt.

Mit den Auftragsbüchern, wachse die Zuversicht, sagt die Jung-Chefin von weltweit 2800 Mitarbeitern. Andere würden sich an ihrer Stelle von den gnadenlosen Bestimmungen der Euro-7-Abgasnorm oder dem langsamen Tod der Synfuels verunsichern lassen. Häring sagt: „Verzweifeln tun wir sicher nicht!“

Jetzt schon mehr Umsatz als 2020 – „einfach cool!“

Der Preis für die „Gute-Laune-Patrone“ (Münzer) dieses Abends schlechthin, müsste aber eigentlich an Patrick Zimmermann verliehen werden. Der Geschäftsführer beim Konstanzer Roboterbauer Fruitcore hat zusammen mit seinen Kollegen nämlich etwas geschafft, was in der Industriewelt Seltenheitswert haben dürfte. Schon im ersten Quartal habe man die kompletten Jahresumsätze 2020 übertroffen, sagt Zimmermann. „Einfach cool“, sei das.

Für alle, bei denen es gerade nicht so gut läuft, hat Rainer Hundsdörfer, Vorstandschef von Heideldruck, und damit des schwergewichtigsten Mittelständlers an diesem Abend, eine kurze Botschaft parat: „Einfach machen und lachen!“ Na dann los!