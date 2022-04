von Dirk Ambrosch

Herr Gröblinghoff, welche unmittelbaren Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf das Unternehmen Fendt?

Wir verurteilen diesen russischen Angriffskrieg auf das Schärfste. Sofort nach Beginn der Kampfhandlungen haben wir die Lieferungen nach Russland und Belarus gestoppt. Und wir befolgen selbstverständlich alle politischen Sanktionen.

Zur Person Christoph Gröblinghoff, 56, führt seit 2020 den Marktoberndorfer Traktorhersteller AGCO/Fendt. Das Unternehmen hat an fünf Standorten in Deutschland mehr als 6500 Beschäftigte und zählt damit neben John Deere und Claas zu den größten heimischen Herstellern von Landmaschinen. Seit mehreren Jahren ist das Unternehmen in Besitz der US-Gruppe AGCO. (SK/wro)

Der russische Präsident Putin besuchte 2005 auf der Landtechnikmesse in Hannover den Stand von AGCO/Fendt. Damals wurde auch eine Absichtserklärung von Fendt und einem russischen Unternehmen unterzeichnet für eine gemeinsame Produktion von Landmaschinen in Russland. Gibt es noch Verbindungen nach Russland?

Glücklicherweise haben wir niemals in Russland Werke für Produktion oder Endmontage betrieben. Es gab aber tatsächlich immer wieder Diskussionen darüber. Noch im Jahr 2016 haben wir überlegt, Mähdrescher in Russland zu produzieren, um somit hohe Einfuhrzölle zu sparen. Letztlich haben wir uns aber dagegen entschieden – zum Glück.

Wie in vielen anderen Ländern auch, hat der AGCO-Konzern in Russland ein Büro mit Mitarbeitern, die das Geschäft mit den russischen Händlern abwickeln. Das Geschäft ist ausgesetzt.

Das Büro in Kiew wurde bei Kriegsbeginn aus Sicherheitsgründen geschlossen. Die über 50 AGCO-Mitarbeiter befinden sich mit ihren Familien nicht mehr in der Hauptstadt. Sie sind in anderen Landesteilen oder haben die Ukraine verlassen. Einige von ihnen kommen jetzt zu uns nach Marktoberdorf.

Vom legendären „Dieselross“ von 1958 bis zu heutigen High-Tech-Traktoren. Fendt gilt bei den Bauern neben Claas als „Daimler“ der Landwirtschaft. | Bild: Hauke-Christian Dittrich

Welche Folgen des Krieges spürt Fendt noch?

Direkt vom Krieg betroffen sind wir insofern, als ein Teilehersteller eines Zulieferers von uns in der Ukraine Komponenten für Kugellager produziert. Der Ukraine-Krieg hat die Problematik der Lieferketten also nochmals verschärft – man darf das tatsächlich als eine weitere Eskalation der globalen Lieferkettenproblematik bezeichnen.

Hinzu kommen die extrem gestiegenen Rohstoffpreise: Für Stahl zahlen wir zum Beispiel mittlerweile den dreifachen Preis! Unterm Strich lässt sich sagen: Wir befinden uns seit Beginn der Pandemie in einem dauerhaften Krisenmodus, was die Lieferantensituation betrifft.

Megathema sind derzeit die Kosten für Energie. Wie sieht es da für Sie aus?

Die gestiegenen Energiepreise betreffen auch unser Unternehmen massiv. An unseren Standorten Marktoberdorf und Bäumenheim benötigen wir in der Fertigung große Mengen an Erdgas etwa in der Lackiererei oder Härterei. Wenn die Erdgaspreise so stark steigen wie zuletzt, müssen wir das auch in unseren Preisen berücksichtigen. Das macht also auch unsere Produkte teurer. Aber das ist noch nicht der schlimmste Punkt.

Besucher betrachten am Stand der Firma Fendt auf der Landtechnik-Messe Agritechnica in der Messe Hannover 2017. | Bild: Hauke-Christian Dittrich

Sondern?

Die alles entscheidende Frage ist doch die nach der Verfügbarkeit: Gibt es weiterhin Gas oder nicht? Das ist doch die Diskussion und das Damoklesschwert, das über der gesamten deutschen Industrie hängt. Dreht Putin uns den Gashahn zu – oder stoppen wir als Sanktion den Import von russischem Gas? So oder so: Die Folgen wären immens.

Kommt es zu einem Ausfall von Gas, würden viele Unternehmen und auch Fendt zum Stillstand kommen. Auch aus diesem Grund haben wir in Schreiben unter anderem an Bundeswirtschaftsminister Habeck und Landwirtschaftsminister Özdemir nachdrücklich darauf hingewiesen, dass wir als Landtechnikhersteller systemrelevant für die Agrarwirtschaft sind. Landwirtschaftliche Produkte, die mit unseren Maschinen erzeugt werden, sind notwendig für die Versorgung mit Lebensmitteln.

Sie sprechen sich also gegen einen Importstopp von russischem Gas aus?

Das ist eine sehr schwierige Frage. In keiner Weise möchte ich die Abscheulichkeiten und Grausamkeiten des russischen Angriffskrieges relativieren, dennoch muss man sich schon im Klaren sein, welche Konsequenzen ein Importstopp hat.

Was passiert, wenn wir russisches Gas sanktionieren? Es kommt dann zum Zusammenbruch ganzer Industriezweige der deutschen Wirtschaft. Hunderttausende Menschen würden arbeitslos! Deutschland ist ein Industriestaat, der maßgeblich von seiner industriellen Leistung und dem Export lebt. Wir können uns nicht sehenden Auges in ein wirtschaftliches Desaster stürzen. Und daher sage ich: Nein, wir sollten kurzfristig den Import von russischem Gas nicht stoppen.

Fendt-Schlepper bei der Feldarbeit. | Bild: Andreas Mohr, Marktoberdorf

Es geht in der aktuellen Diskussion nicht nur um das Beenden von Abhängigkeiten. Oberthema ist die Energiewende. Was tut Fendt dafür?

Alternative Energieversorgung und Nachhaltigkeit sind zwei riesige Themen, die wir seit zwei Jahren im Unternehmen vorantreiben. Das sind auch keine Worthülsen für uns: Der Großteil unserer Grundenergie und auch Wärme kommt aus dem lokalen Biomasse-Kraftwerk in Ruderatshofen. Wir haben den Ausbau unserer eigenen Photovoltaik-Anlage vorangetrieben und wir verfolgen mit Nachdruck das Ziel, klimaneutral zu produzieren. Das wollen wir an unseren beiden größten Standorten Marktoberdorf und Asbach-Bäumenheim in den kommenden Jahren hinbekommen.

Das Einzige, was wir derzeit nicht kompensieren können, ist die Versorgung mit Gas für die Prozessabläufe. Für das Einbrennen und Härten von Lack brauchen wir hohe Temperaturen. Es gibt keinen anderen Energieträger, der das Gas für diese Zwecke derzeit ersetzen könnte.

Und was ist mit den Traktoren? Die laufen ja alle noch mit Diesel ...

Der Verbrennungsmotor ist für große Traktoren auch in den nächsten fünf bis acht Jahren alternativlos. Zudem müssen Sie die vielen Traktoren sehen, die derzeit mit Dieselmotoren unterwegs sind. Diese Schlepper müssen für einen Zeitraum von zehn bis 15 Jahren alle noch mit fossilen Brennstoffen versorgt werden. Ein sofortiger Ausstieg vom Verbrennungsmotor ist also nicht möglich. Aber wir arbeiten mit Hochdruck an Alternativen.

Wir werden bereits 2024 mit der Serienproduktion unseres batterieelektrisch angetriebenen Fendt e100 Vario starten. Und ich glaube fest daran, dass wir ab dem Jahr 2030 wasserstoffbetriebene Traktoren auf den Markt bringen, die nicht nur praxisgerecht, sondern auch bezahlbar sein werden.

Gestiegene Preise für Energie und Rohstoffe, dazu der Krieg in der Ukraine – wie wirkt sich das alles auf das Geschäft von Fendt aus?

Die weltweite Nachfrage nach Landtechnik ist weiterhin extrem hoch und das wird nach meiner Einschätzung mindestens noch bis zum nächsten Jahr so bleiben. Unsere Auftragsbücher sind voll. Insofern befinden wir uns in einer komfortablen Situation.

Im vergangenen Jahr hatten Sie einen Rekord angekündigt: die Schallmauer von 20.000 produzierten Traktoren zu durchbrechen. Warum hat das nicht geklappt?

Wir waren bis in den vergangenen September hinein frohen Mutes. Da hätte ich noch jede Wette abgeschlossen, dass in Marktoberdorf über 21.000 Traktoren vom Band rollen. Doch dann erreichten uns immer mehr negative Meldungen von Zulieferern. Letztlich mussten wir für das vierte Quartal viele Traktoren wieder ausplanen, da uns das Material fehlte. Am Ende lag es also einzig und allein an den Schwierigkeiten mit den Lieferketten, dass wir mal wieder kurz vor den 20.000 hängen geblieben sind. Dennoch haben wir 19.160 Traktoren produziert. Eines der besten Ergebnisse unserer Geschichte!

Was plant Fendt für 2022?

Wir haben aus den vergangenen beiden Jahren unsere Lehren gezogen, uns noch besser organisiert und auch den Einkauf neu aufgestellt. Insofern ist Fendt darauf eingestellt, weit über 20.000 Traktoren zu bauen. Es bleibt jedoch ein Vabanquespiel, weil wir nicht wissen, für wie viele Einheiten wir am Ende das Material bekommen.

Wie wappnet sich das Unternehmen gegen die mit den instabilen Lieferketten verbundenen Unsicherheit?

Man muss lernen, damit zu leben. Und wir haben uns neu organisiert. Es treffen sich dreimal wöchentlich interne Expertenrunden, die Lösungen finden für die gerade aktuell größten Herausforderungen. Wir müssen beispielsweise ständig die Produktion umtakten, weil wir ein bestimmtes Modell nicht produzieren können. Das macht die Produktion insgesamt aufwendig und teuer. Wir hatten aber zum Glück seit April 2021 keinen kompletten Produktionsstopp mehr. Doch es kommt immer wieder vor, dass einzelne Schichten ausfallen oder verkürzt werden müssen.

Braucht Fendt nicht auch mehr Mitarbeiter, um die angekündigten Ziele zu erreichen?

Seit dem Jahr 2020 haben wir die Zahl unserer Mitarbeitenden bereits wesentlich erhöht. Noch etwas anderes ist jedoch entscheidend, wenn wir mittelfristig 25.000 Traktoren produzieren wollen. Das Ziel erreichen wir nämlich nicht mit unserer derzeitigen technischen Ausstattung. Daher müssen wir massiv investieren.

In welche Vorhaben fließt das Geld?

Allein dieses und nächstes Jahr stecken wir 170 Millionen Euro in unsere deutschen Standorte. Zum Beispiel haben wir in Asbach-Bäumenheim eine eigene Kunststofffertigung für Hauben und Seitenverkleidungen aufgebaut. Am Standort Höhenmölsen findet noch diesen Monat das Richtfest für eine moderne Lackieranlage statt – auch dort werden Bauteile für Traktoren produziert und lackiert. Und am Standort Marktoberdorf erweitern wir Gebäude und investieren allein 30 Millionen Euro in das Getriebewerk.

Marktoberdorf war, ist und wird das Zuhause der Marke Fendt bleiben! Und noch eine Botschaft steckt hinter unseren Investitionen: Wir glauben an Deutschland.