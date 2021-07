Bei der WM 2006 im eigenen Land stand er noch im Schatten von Jürgen Klinsmann, im Anschluss prägte er als Bundestrainer aber eine ganze Ära: Wir blicken zurück auf besondere Momente der DFB-Karriere des Schönauers Jogi Löw.

Bild: Arne Dedert

8. Juli 2006, Suttgart: Co-Trainer Joachim Löw und Bundestrainer Jürgen Klinsmann jubeln nach dem Sieg in Spiel um Platz Drei bei der Fußball WM 2006 in Deutschland.

Bild: DB Markus Gilliar

Franz Beckenbauer gratuliert Joachim Löw zu seiner Vertragsverlängerung als Bundestrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (25.10.2007) während des Festaktes für den 39. ordentlichen Bundestag des DFB in Mainz. Löw hat seinen Vertrag als Bundestrainer vorzeitig um zwei Jahre bis 2010 verlängert.

Bild: Peter Kneffel

Bei der UEFA EURO 2008 in der Schweiz und Österreich war im Finale gegen Spanien Endstation.

Bild: Halden Krog

Auch im Halbfinale der WM 2010 in Südafrika in Durban war wieder Spanien eine Nummer zu groß – erneut kein Titel für Löw.

Bild: JENS WOLF

Bei der EURO 2012 in Polen und der Ukraine musste sich das Team von Jogi Löw Italien im Halbfinale geschlagen geben.

Bild: Marcus Brandt

Endlich am Ziel der Träume 2014 in Rio de Janeiro: Bundestrainer Joachim Löw hält nach dem Sieg im Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien gegen Argentinien den WM-Pokal in der Hand.

Bild: Markus Gilliar

Fete in Berlin: Torwarttrainer Andreas Köpke, Bundestrainer Trainer Joachim Löw und Hansi Flick feiern mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin.

Bild: Patrick Seeger

Am 17. Oktober 2014 zu Hause in Schönau: Joachim Löw hält beim Empfang durch die Bürger der Heimatstadt den WM-Pokal in den Händen.

Bild: Patrick Seeger

Fußballbundestrainer Joachim Löw (von rechts nach links), seine Frau Daniela Löw, Mutter Hilde Löw und die Brüder des Bundestrainers, Markus und Peter Löw, sitzen beim Empfang in Schönau zu seinen Ehren. Löw wird in seiner Heimatstadt zum Ehrenbürger ernannt und das Fußballstadion wird nach ihm benannt.

Bild: Marcus Brandt

Kanzerlin Angela Merkel gratuliert zum großen Triumph. Mit der Politikerin hat er in den Jahren eine Freundschaft aufgebaut.

Bild: Peter Kneffel

Joachim Löw und Julian Weigl enttäuscht bei der UEFA EURO 2016 in Marseille beim Halbfinal-Aus gegen Frankreich.

Bild: Britta Pedersen

Bundestrainer Löw kommt am 16. November 2017 in Berlin zur 69. Verleihung des Medienpreises Bambi.

Bild: Christian Charisius

Die Fußball WM in Russland wird für Joachim Löw und Mesut Özil zum Desaster. Am Ende steht ein bitteres Aus in der Vorrunde.

Bild: Andreas Arnold

Löw als gefragter Krisen-Manager: Er gibt hier im VIP-Bereich des Flughafens Frankfurt ein Presse-Statement ab.

Bild: Marius Becker

Unerwarteter Erfolg: Beim Confederations Cup in Russland 2017 holt er mit einer sehr jungen Elf wieder den Pokal.

Bild: Uwe Anspach

30. März 2019 im Schwarzwald-Stadion: (SC Freiburg – FC Bayern) – Wie hier ist Löw oft in seiner Heimat im Stadion zu sehen.

Bild: Simon Hofmann

Zwei Freiburger im Zentrum des DFB: Bundestrainer Löw gratuliert dem neu gewählten DFB-Präsidenten Fritz Keller beim 43. ordentlichen DFB-Bundestag im Congress Zentrum.

Bild: Christian Charisius

Endstation Achtelfinale 2021 im Wembley Stadion. Bundestrainer Joachim Löw erlebt bei seinem letzten Spiel gegen England eine herbe Enttäuschung.

Bild: FEDERICO GAMBARINI

Trotz der Enttäuschungen wird er als besondere Figur mit Höhen und Tiefen in die DFB-Geschichte eingehen.